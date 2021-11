Guida Bar d’Italia Gambero Rosso: Garani Pastry Bistrot a Funo tra i migliori bar d'Italia

Garani Pastry Bistrot in via Galliera a Funo si conferma uno dei migliori bar della penisola conquistando tre tazzine e due chicchi nella Guida Bar d’Italia 2021 del Gambero Rosso. Giunta all’edizione 21, la guida suggerisce gli indirizzi migliori della penisola, registrando novità e tendenze attuali di questo settore sfaccettato e duramente colpito dalla pandemia.

“Un settore che non molla, e che reagisce, si rinnova sempre nel segno della qualità. Il caffè al bar è stato uno dei simboli della ripartenza di maggio, tra i desideri degli italiani nel periodo del lockdown superava nelle ricerche anche la pizza.” cita Gambero Rosso sul suo sito. “Siamo felici di essere ancora una volta presenti. Gratificazioni che danno un senso all’impegno, la dedizione e alla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Proviamo ogni giorno a migliorarci per garantire un servizio di qualità. Il nostro segreto? Gusto, stagionalità ed un giusto equilibrio tra passato, presente e futuro.”

Ecco la descrizione che la guida ha dedicato alla pasticceria: “È un locale dalla proposta sfaccettata e contemporanea, una delle realtà più interessanti della bassa bolognese. Nasce come forno, e ancora oggi la produzione di pane di qualità continua, ma a rubare la scena è il resto dell’offerta, che spazia dalla caffetteria, a pasticceria e ristorazione. Il caffè, da Arabica in purezza, è estratto con cura e ben dosato nel matrimonio con latte (bio) per un buon cappuccino, dalla schiuma densa e compatta. Notevoli i succhi di frutta maison e le spremute fatte al momento. Le possibilità per una golosa colazione all’italiana non mancano, grazie alla base scelta di lieviti (con burro buono) sempre freschissimi (specialità le sfoglie) ma si cade bene pure sul salato tra snack e lunghe pizze in teglia variamente condite.