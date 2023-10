Halloween, firmata l'ordinanza: piazza Aldrovandi con ingressi contingentati

E' ufficiale. Il sindaco ha firmato l'ordinanza relativa alla notte di Halloween in piazza Aldrovandi. Come già annunciato, tra le ore 20 del 31 ottobre e le ore 4 del 1 novembre, la piazza sarà ad accesso contingentato, per un massimo di 650 persone.

L’ingresso avverrà attraverso varchi di entrata e uscita presenti sia su via San Vitale sia su Strada Maggiore.

"Le misure adottate hanno l’obiettivo di garantire una fruizione più equilibrata del luogo e al contempo la fruibilità e la sicurezza stradale, perché una porzione di piazza in questo periodo è percorsa da veicoli a causa della chiusura di via San Vitale" scrive in una nota il Comune.

I provvedimenti per la notte di Halloween

Contingentamento degli ingressi in piazza Aldrovandi con accesso ad un massimo di 650 persone

Divieto in piazza Aldrovandi dalle 20 di martedì 31 ottobre alle 4 del giorno successivo:

- di accesso con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro

- di abbandono di qualsiasi contenitore e rifiuti vari

- di ingresso nell'area con qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale e/o apparecchi di riproduzione musicale e/o destinati alla diffusione di suoni

Divieto di accesso nell'area sopraelevata antistante al civico 12 della piazza Aldrovandi

Per tutte le attività ubicate nell'area, divieto di somministrazione dalle 24 del 31 ottobre e chiusura degli esercizi dall'1 alle 6.30 del 1 novembre. Dalle 22 i dehors non utilizzeranno i contenitori di vetro

Dalle 20 di martedì 31 ottobre fino alla chiusura, è vietato ai titolari/gestori di tutte le attività presenti nella piazza la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in lattine e contenitori di vetro

Halloween fuori porta

Per chi decide di trascorrere la serata nei locali fuori dal centro storico, oltre alle linee urbane notturne sarà attiva anche una navetta gratuita Cityredbus con partenza da Porta San Vitale, che farà la spola verso tre zone ad alta densità di locali: via Casarini, via Stalingrado e zona San Donato. Orari e informazioni sul canale Tper.

Orari navetta - partenza da Porta San Vitale: