Arnie nel giardino: a Bologna il primo in hotel in Italia a dare "casa" alle api

Da Londra a Taiwan, da Parigi a New York. Bisognerebbe andare fuori dai confini del paese per trovare l’apicoltura urbana nel contesto degli hotel di lusso, oppure fermarsi a Bologna, dove sono state posizione 3 arnie nel giardino dell’Hotel Cosmopolitan 4 stelle, in via del Commercio associato, zona fiera.

Un rifugio quindi per una specie sempre più minacciata: produrrà miele fresco che verrà utilizzato in hotel: "Le arnie ospiteranno circa 180.000 api, che contribuiranno all’impollinazione dei fiori e produrranno circa 30 kg di miele" si legge in una nota. .

Lo scopo è anche quello di "sensibilizzare i clienti sulla realtà dell’apicoltura urbana e sul contributo che questa può dare nel preservare l’ecosistema, avvicinando questo mondo alla gente. Le api rivestono infatti un ruolo fondamentale nella protezione dell’ambiente e la loro scomparsa sarebbe un danno incalcolabile: Greenpeace stima che 71 colture su 100 finiscano sulle nostre tavole grazie al lavoro di impollinazione delle api".

Sul progetto Apicoltura Urbana “ora è arrivato il momento di cambiare l'approccio aziendale a clienti, fornitori e staff - ha dichiarato Agostino Scialfa, Chief Executive Officer dell’Hotel Cosmopolitan Crediamo nella sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale, sulle quali si basa il nostro modo di fare hotellerie. Vogliamo essereAbbiamo intrapreso la strada per essere il primo hotel business a 0 emissioni entro il 2027 e stiamo contribuendo a diffondere tra clienti e staff una mentalità della sostenibilità che migliora l'ambiente e lo stile di vita dei collaboratori e lo fa producendo valore aggiunto”.

Le arnie sono installate a cura di Apicolturaurbana.it, realtà fondata da Mauro Veca e Giuseppe Manno, i primi in Italia a fornire servizi per l’installazione di apiari sui tetti, terrazzi e giardini di uffici e aziende.

“Siamo lieti che l’Hotel Cosmopolitan di Bologna abbia deciso di avviare con noi questa esperienza innovativa, che dimostra come anche in Italia vi sia una crescente attenzione per i temi della sostenibilità ambientale. Infatti, a causa del cambiamento climatico, le api sono una specie sempre più minacciata che è necessario proteggere. Speriamo che l’idea di ospitare arnie nel contesto alberghiero, come già avviene all’estero, si diffonda anche in Italia” dichiara Giuseppe Manno, co-fondatore e ideatore del progetto Apicolturaurbana.it.

Apicolturaurbana.it

Realtà italiana dedicata all'apicoltura urbana sia per privati che per aziende. Attrezzatura, formazione e supporto per chiunque desideri fare apicoltura nel proprio giardino di casa; per le aziende un servizio "chiavi in mano" per la Corporate Social Responsibility; il servizio “BaaS” ovvero Bees As A Service di Apicolturaurbana.it è rivolto alle imprese di ogni settore che decidano di rivolgere alle api mellifere almeno parte dei propri investimenti dedicati alla CSR.

Si può contribuire a valori socialmente condivisi – come la tutela dell’ambiente e la biodiversità – affidando ad Apicolturaurbana.it la conduzione delle api sui tetti o giardini di uffici o aziende. Nella prospettiva di poter condividere con gli stakeholders – dipendenti, partner commerciali, comunità locali, entità caritatevoli – il dolce frutto del proprio impegno.