Gran Premio, Imola verso il sold-out. Gli hotel vicini all'autodromo

Dove dormire a Imola e vicino all'autodromo? Molte strutture sono già sold out ma si è ancora in tempo per prenotare qualche camera non troppo distanti dal circuito! Di seguito i nostri consigli!

L'Hotel Rivazza in viale dei Colli 39 è l'unico dentro l'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Offre una connessione wi-fi e un parcheggio privato gratuiti. A non molta distanza c'è l'Hotel Ziò Imola, a poco meno di un chilometro e mezzo dall'utodromo, che offre camere moderne e climatizzate con TV LCD satellitare e, gratuitamente, anche le biciclette. L'Hotel Donatello invece, in via Gioacchino Rossini 25 dista due chilometri dal circuito, e tra i siti di prenotazione risulta tra quelli che offron l miglior rapporto qualità prezzo.

Se non si è in cerca di un hotel ma di un agriturismo, La Fondazza è quello che fa per voi: a due chilometri dall'Autodromo ha un giardino e offre una connessione WiFi gratuita. Non da meno il Rocchi Residence, a un chilometro dal circuito, dispone di una terrazza e una connessione WiFi.

Tra le opzioni anche un campeggio, che sarà allestito temporaneamente in via Tiro a Segno – angolo via Boccaccio, nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale dell’autodromo con docce, servizi igienici e colonnine per l’energia elettrica. Il campeggio sarà accessibile dalle ore 18.00 di giovedì 21 aprile e fino alle ore 9.00 di lunedì 25 aprile, ma la prenotazione è obbligatoria: necessario compilare il modulo allegato e poi trasmetterlo riempito in tutte le sue parti all’indirizzo campeggioimola@comune.imola.bo.it .