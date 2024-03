I campioni del Bologna al Bellaria e nella sede di Bimbo Tu per festeggiare con i bambini

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tanta musica, festa, autografi, giochi. È così che i campioni del Bologna Lorenzo De Silvestri, Giovanni Fabbian, Joshua Zirkzee e Stefan Posch, reduci da tanti successi in campo, insieme al direttore sportivo Marco Di Vaio hanno trascorso il pomeriggio, accompagnati da Bimbo Tu, insieme ai bambini ricoverati all'ospedale Bellaria e a quelli che, insieme alle loro famiglie, frequentano PASS, il polo di accoglienza e servizi solidali dell'associazione a San Lazzaro.

I campioni rossoblù hanno consegnato ai piccoli pazienti i peluche simbolo della campagna di raccolta fondi “Bologna Tifa Per i Bambini”. La raccolta fondi, arrivata ormai alla quarta edizione, è dedicata all’importante obiettivo di ristrutturare due stanze di Osservazione Breve Intensiva (OBI) pediatrica e umanizzare e mettere in sicurezza due stanze di degenza della Neuropsichiatria dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Il pomeriggio con i ragazzi di Bimbo Tu

È stato un pomeriggio molto intenso per i giocatori del Bologna, che hanno fatto visita ai piccoli pazienti all'interno diTribù di Bimbo Tu, lo spazio dedicato ai più piccoli all'interno del padiglione A dell’ospedale Bellaria. Il pomeriggio è poi proseguito con una visita a Pass a San Lazzaro, dov'era stata organizzata una merenda con le famiglie e i pazienti ospiti dell'associazione, i bambini e i ragazzi che in Pass partecipano ad attività riabilitative educative di gruppo a cura dell’Ausl di Bologna. Al pomeriggio di festa ha anche preso parte il vice presidente di Confcommercio Ascom Bologna, Valentino Di Pisa, e una delegazione dell’Ascom di San Lazzaro di Savena, dove Pass e Bimbo Tu hanno la sede.

L'importanza dello sport

"Sono anni che collaboriamo con Bimbo Tu con il club e abbiamo portato a termine tanti piccoli progetti che comunque sono importanti per aiutare le famiglie e i ragazzi che stanno attraversando un momento negativo. Vogliamo dare un po' di supporto e sorrisi prima di Pasqua a questi bambini" ma "riceviamo anche noi tantissimo. questo ci fa capire che messaggio positivo possiamo portare e che responsabilità noi sportivi abbiamo per il nostro territorio". Per Di Vaio è un "momento molto bello anche per i nostri giocatori, che lo affrontano sempre con entusiasmo".

"Quello di oggi è uno dei grandi regali che il Bologna Fc ci fa da tempo e siamo davvero molto grati per questo rapporto con il club rossoblù, che è sempre più affettuoso", spiega Cora Querzé, direttrice generale di Bimbo Tu che ha ricordato come i giocatori del club abbiano consegnato i peluche raccolti nell'ambito dell'iniziativa 'Bologna Tifa per i Bambini', già arrivata alla quarta edizione, che consente "a chiunque voglia regalare un gioco ai bimbi delle pediatrie degli ospedali bolognesi di farlo sul sito dell'iniziativa".