Omosessualità e chiesa, il documentario su due ragazzi gay cristiani premiato al Paris Play Film Festival  

“La più grande benedizione è il titolo del lungometraggio di Emanuele Sesta, filmmaker di base a Bologna rientrato da New York in piena pandemia, che si è aggiudicato il secondo posto della 21esima edizione del Paris Play Film Festival, nella categoria “Miglior Documentario”. Il 15 marzo 2021 - come spiega una nota - la Congregazione per la Dottrina della Fede della Chiesa Cattolica si è espressa contro la possibilità di impartire una benedizione delle unioni omosessuali. Le parole e i toni utilizzati nel documento hanno generato disparate reazioni nel mondo dei cristiani LGBT, nelle loro famiglie, ma anche in parte del clero di tutto il mondo. Nel documentario applaudito della vicina Francia, e diffuso anche Oltreoceano, i due ragazzi bolognesi, Pietro e Giacomo, coppia di ragazzi omosessuali e cristiani, raccontano la loro storia all'interno della chiesa. Fede e affettività fanno da sfondo ad una riflessione più ampia sull'amore e il diventare adulti.

“Dopo avere appreso della nota pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, – commenta Emanuele Sesta – ho capito che ancora oggi nella chiesa non si conosce a sufficienza la realtà quotidiana di tante coppie omosessuali credenti. Le parole di condanna infatti spesso nascono da un mix di pregiudizio e ignoranza delle esperienze di vita altrui. Da filmmaker gay e credente, ho pensato che la risposta migliore ai toni duri e astratti di quel documento fosse quella di realizzare un documentario sulla tenerezza concreta dell'amore. Spero che in un paese come l'Italia, dove ancora si fa fatica ad approvare una legge che tuteli la dignità e la vita stessa delle persone LGBT, storie come quella di Pietro e Giacomo possano servire a superare ogni forma di pregiudizio verso una realtà umana che in fondo riguarda tutti”.