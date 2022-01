Il gruppo bolognese Bhutan clan registra il primo vinile per raccontare storie di resistenza al nazifascismo e al colonialismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Un vinile di 12 pollici per raccontare, in modo inedito e originale, storie di resistenza al nazifascismo e al colonialismo. Questo è il progetto che vede uniti Wu Ming 1 - pseudonimo di Roberto Bui, scrittore e traduttore - e Bhutan Clan, un gruppo musicale, letterario e teatrale nato nel 2013 e diventato rapidamente un punto di riferimento nel panorama culturale bolognese, contribuendo anche alla nascita di Resistenze in Cirenaica, cantiere culturale permanente che, partendo dall’omonimo rione di Bologna, racconta storie di resistenza. Il Clan compone ed esegue le musiche, Wu Ming 1 suona la propria voce, dando così vita a quello che sarà il primo Disco di Cirene. Per sostenere le spese di incisione del disco, ma anche per l'acquisto di attrezzature professionali come strumenti, microfoni e sintetizzatori è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. In sole tre settimane dall'avvio, sono state oltre 60 le persone che hanno creduto nel progetto, per un volume di donazioni che ha superato i 3.000 euro. Mancano ancora più di due mesi al termine della campagna, che ha un obiettivo economico complessivo di 15.000 euro: fondi destinati alla lavorazione del disco, ma anche per dare il via a un progetto più ampio e cioè la creazione - sempre a Bologna - di uno spazio ad hoc dove ospitare Melologos, un laboratorio di fonologia narrativa dove si possano sperimentare fusioni tra musica, voce e racconto. Il nome scelto per il laboratorio non è casuale: uno degli obiettivi principali di Wu Ming 1 e Bhutan Clan, infatti, è far rivivere, reinterpretandola in chiave contemporanea, l'antica arte del melologo, un genere musicale nato nel XVIII secolo che prevedeva un accompagnamento musicale per i monologhi. Un territorio culturale che la band e lo scrittore esplorano già da qualche anno, con la sonorizzazione dei romanzi Un viaggio che non promettiamo breve (Einaudi, 2019) e La macchina del vento (Einaudi, 2019). Gli esperimenti in questa direzione sono continuati nonostante il lockdown della primavera 2020, da cui anzi l’ensemble è uscito ancora più forte e determinato a proseguire i propri progetti fonico-narrativi. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/wu-ming-1-bhutan-clan-il-primo-disco-di-cirene-e-il-laboratorio-di-fonologia-narrativa/