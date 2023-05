Il nuovo progetto della regista bolognese Selva in crowdfunding

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Una fiaba dai toni dark di realismo magico. Così la sceneggiatrice e regista Martina Selva ha immaginato il progetto di cortometraggio “Lamia”, da lei scritto e diretto. Basato sul racconto “Veleno di vipera” scritto da Laura Zavagno, racconta la storia di Lisa, che è la storia di tutte quelle donne che rinnegano quotidianamente il proprio vero io pur di soddisfare i bisogni delle persone che le circondano, nella speranza che soddisfare gli altri possa essere la risposta alla propria felicità. Ma la frustrazione, la rabbia, il fallimento per non riuscire a dare agli altri ciò che vogliono – nel caso di Lisa un figlio al marito – il senso di inadeguatezza e di non completezza trasformano la protagonista del racconto in un mostro agli occhi altrui: un essere incomprensibile, che non crea ma divora. Ed ecco la “Lamia” della mitologia greca, la creatura femminile in parte donna e in parte animale dalla natura incomprensibile. Proprio ciò in cui si trasformerà Lisa per essere finalmente libera. Per sostenere il cortometraggio prodotto da Martina Selva e Atmos Production è stata aperta una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, che andranno a coprire una grossa parte delle spese di produzione quali il noleggio delle attrezzature, la retribuzione delle maestranze, le spese vive e la messa in scena. Le riprese dello short film avranno luogo a settembre 2023 e la principale location del cortometraggio, ossia l’appartamento in cui Lisa abita con il marito, sarà a Viareggio. Martina Selva sarà affiancata dalla direttrice di fotografia Emanuela Licenziato e dall’aiuto regista e co-produttore Matteo Mandaglio. Il progetto è stato particolarmente apprezzato da Sayonara Film, che ha redatto una lettera di interesse per il cortometraggio, dichiarandosi interessata alla sua distribuzione.