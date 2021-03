Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Parco Cavaioni rinascerà per i bambini di Bologna e ha bisogno del sostegno di tutti! La Cooperativa Le Ali presenta la campagna raccolti fondi per realizzare un Parco Avventura per i più piccoli nel Bosco di Ca’ Shin. Bologna, 29 marzo 2020 – Dopo aver partecipato al bilancio partecipativo del Comune di Bologna per riqualificare il campo da basket e la pista di pattinaggio, la Cooperativa Le Ali dà avvio ad un nuovo progetto dedicato ai bambini. L’obiettivo della Cooperativa Le Ali è ricreare all’interno del bosco in custodia un vero e proprio Parco Avventura dedicato in una prima fase ai bambini più piccoli che potranno divertirsi all’aria aperta in tutta sicurezza: il BOsco di Ca’ Shin. Il progetto del BOsco di Ca’ Shin prevede la riqualifica del bosco e la costruzione di percorsi di albering, ovvero percorsi sopra gli alberi, che si caratterizzano per i passaggi sospesi tra una fronda e l’altra, ponti tibetani e tanto altro. Oltre alle attività ludiche e di intrattenimento, il BOsco di Ca’ Shin sarà un luogo dedicato ad iniziative educative volte a sensibilizzare i più piccoli sulla sostenibilità ambientale. Si tratta di un progetto ambizioso che ha bisogno del sostegno di tutti coloro che ritengono importante dare ai bambini la possibilità di trascorrere il tempo libero a contatto con la Natura. Per questo motivo, la Cooperativa Le Ali ha attivato una campagna raccolta fondi di 10.000 € per realizzare il primo intervento previsto per questo progetto: la costruzione delle prime tre casette sugli alberi realizzate con materiali eco sostenibili. La campagna raccolta fondi sarà attiva sulla pagina xxx da oggi e sarà attiva per 60 giorni. E’ possibile dare il proprio sostegno collegandosi alla pagina https://www.ideaginger.it/progetti/il-parco-cavaioni-rinasce-per-i-bambini-di-bologna.html e donare con PayPal, carta di credito o bonifico bancario. In base all’importo donato, la Cooperativa regalerà ad ogni sostenitore di questo progetto entrate al Parco Avventura, pranzi e cene esclusive dello Chef a tutta la famiglia. “Crediamo molto nel progetto “Il Bosco di Ca’ Shin.” commenta Franca Zucchelli, Vice Presidente della Cooperativa Le Ali “In un momento così difficile vogliamo dare ai bambini e alle famiglie l’occasione di poter passare i pomeriggi al Parco Cavaioni in assoluta sicurezza. Inoltre, con l’apertura del Parco Avventura avremo bisogno di nuovi animatori ed educatori competenti, così saremo in grado di offrire nuovi posti di lavoro a chi cerca da mesi opportunità lavorative.”