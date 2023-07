Va al film "Il supplente" il Premio Cipputi 2023

È “Il supplente” di Diego Larman, il film che ha vinto l’edizione 2023 del Premio Cipputi ispirato all’operaio disegnato da Altan. Il film, che racconta la difficile esperienza di un insegnante nella periferia di Buenos Aires, sarà proiettato lunedì 17 alle 21 e 45 in piazza Maggiore nell'ambito della tradizionale serata “Visioni Cooperative - Sotto le Stelle del Cinema” promossa da Legacoop Bologna e dalla Cineteca. Sarà presente alla serata anche il vignettista, fumettista e autore satirico Altan. Il premio intitolato al personaggio da lui creato, è dedicato al cinema che tratta i temi del lavoro e delle trasformazioni sociali. Erano quattro i film finalisti del premio: “El suplente”, (Il supplente, Argentina-Spagna-Messico-Italia-Francia-Svizzera-Regno Unito/2022, 111') di Diego Lerman, “In viaggio” (Italia/2022, 80') di Gianfranco Rosi, “Alcarràs” (Spagna-Italia/2022, 120') di Carla Simón e “Rooz-e sib” (The Apple Day, Iran/2022, 80') di Mahmoud Ghaffari.

Legacoop: "Felici portare all'attenzioni temi a noi cari"

"Siamo felici di condividere con la Cineteca un appuntamento di cultura e socialità fondamentale per Bologna e per la sua comunità e di portare all'attenzione della città temi a noi molto cari come quelli del lavoro e delle trasformazioni che attraversano la nostra società e che toccano ognuno di noi", sottolinea Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna , "I film finalisti, tracciano traiettorie di trasformazioni sociali globali che scaricano a livello locale, su persone e famiglie, i propri effetti distorsivi nel mondo del lavoro, che possono creare disuguaglianze, povertà e emarginazione. Accanto a ciò la forza della solidarietà e dello stare insieme come possibile via d'uscita. Questo - conclude Ghedini - richiama il ruolo del movimento cooperativo, come sistema di auto-organizzazione dal basso delle persone, protagoniste del proprio riscatto sociale e dello sviluppo delle comunità".