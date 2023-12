Immacolata con i Vigili del Fuoco, "La Fiorita" e "Pompieropoli" in piazza

Anche quest'anno, come da tradizione, si svolgerà la “Fiortia”, in omaggio all'Immacolata. Dalle 15, una autoscala dei Vigili del Fuoco sarà in Piazza Malpighi per porre un mazzo di fiori nelle mani dells statua dell'Immacolata.

Alle ore 16 il Cardinale Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi impartirà la benedizione.

Le squadre dei Vigilid del fuoco saranno anche in Piazza Matteotti a Imola, alle 16.30, e in Piazza XX Settembre a Castel San Pietro Terme, alle 15.



Fatte salve le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente,

L’autoscala in servizio ad Imola, con n. 2 unità permanenti, si troverà alle ore 15,00 a Castel San Pietro ed a seguire si porterà su Piazza Matteotti a Imola alle 16:30.

I caschi rossi in piazza

Dalle ore 10 alle ore 18.30 di oggi i Vigili del Fuoco sono in piazza Maggiore per mostrare ai cittadini il lavoro che svolgono: verrano eseguite ancher alcune simulazioni come il montaggio della scala italiana controventata, lo spegnimento di una bombola di GPL, le operazioni di personale con specialità Speleo-Alpino-Fluviale e le - operazioni Urban Search and Rescue, ricerca e salvataggio persone in ambiente urbano impervio, in presenza di macerie.

Con la Pompieropoli, i Vigili del fuoco spiegano il loro lavoro ai bambini che per un giorno, in sicurezza, potranno giocare a fare i Pompieri. L'evento è organizzato dalla Associazione Nazionale VVF e dai VVF Volontari del Comando di Bologna