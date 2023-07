In marcia per 2mila km, l'ultima sfida del 90enne Alessandro Bellière

L'età non è solo una questione anagrafica. Ce lo insegna il marciatore bolognese Alessandro Bellière, che per festeggiare i suoi 90 anni, oggi è partito per la sua ultima sfida. Nel segno di quelle a cui ci ha abituato negli anni, macinando km su km nonostante appunto la carta di identità raccontasse di svariate primavere.

L'ultima impresa di Bellière sarà percorrere oltre 2mila chilometri a piedi attraversando nove regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, di nuovo Emilia Romagna e infine Marche. Destinazione Ancona, il 24 ottobre prossimo. Punto di partenza Trieste. E' da qui che stamane, dopo una cerimonia alla presenza del sindaco, l'atleta si è incamminato per l'impegnativo viaggio alla volta dei castelli del Nord Italia (che toccherà in svariate tappe), cercando di valorizzare i centri meno conosciuti del BelPaese ma ricchi di fascino. Al suo fianco quattro persone, tra cui il figlio Ferdinando.

Alessandro Bellière ha iniziato a praticare lo sport fin dalla prima adolescenza, negli anni ’50 diventa un atleta nazionale di atletica leggera, disciplina fondo, e successivamente marcia, partecipando a varie gare nazionali ed internazionali. Ha visitato dagli anni '60 in avanti i mari più belli ed incontaminati di tutto il mondo, e si è poi avvicinarsi al trekking per decidere, all'età di 78 anni, di percorrere a piedi il percorso da Bologna a Roma, attraverso gli Appennini. All'avvicinarsi degli ottant'anni decide di esplorare i propri limiti, conscio dell'ottima salute e dell'allenamento quotidiano che la passione per il trekking gli porta, e decide di percorrere a piedi l'intera Italia, da nord a sud. Non ha ancora smesso, dedicandosi negli ultimi anni in particolare alla pratica della marcia su lunghe distanze e per prepararsi a queste imprese cammina per 10 mesi l'anno.

Le altre sfide del super atleta bolognese