in mille a cena per Bimbo Tu sotto le Due Torri illuminate

Mille invitati, seduti attorno ad una elegante tavola bianca e lilla, allestita sotto le Due Torri illuminate per l’occasione e la solidarietà come protagonista assoluta. Ecco gli ingredienti della seconda edizione di B.Great, grande cena benefica organizzata da Bimbo Tu per il secondo anno consecutivo e destinata a sostenere progetti di sensibilizzazione e sostegno ai bambini e ragazzi che soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

"Grazie al main sponsor Banca di Bologna e ai volontari"

“È incredibile quello che stiamo realizzando. Voglio ringraziare tutti. Voglio dire grazie a Banca di Bologna senza il quale oggi non saremmo qui, alle istituzioni, all’azienda sanitaria, ai sostenitori che ci supportano con costanza e solidità. Grazie a tutti gli addetti ai lavori, i nostri volontari, tutto lo staff di Bimbo Tu. Ma soprattutto dico Grazie ad ogni famiglia che si affida a noi, ad ogni bambino, ad ogni ragazzo che, nonostante la sofferenza, ci sorride”, sono le parole del presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono.

"Banca di Bologna impegnata per al comunità"

Parole a cui fa eco il presidente di Banca di Bologna, Enzo Mengoli. “Banca di Bologna è main partner della seconda edizione di B.Great - dice - dedicata all' Intelligenza alimentare, iniziativa promossa da Bimbo Tu, realtà con cui collaboriamo da anni, sostenendone le numerose attività. Continua così il nostro impegno per lo sviluppo della ricerca in campo sanitario, per il benessere delle persone e nell'interesse dell'intera comunità. Sono molto soddisfatto per l'ampia partecipazione a questa importante iniziativa di solidarietà sociale".

Tanti progetti in corso

"Tutta Bologna è al nostro fianco e si sta schierando con noi. Siamo qui per dare un sostegno ai nostri progetti", aggiunge Cora Querzé, direttrice generale di Bimbo Tu. E i progetti a favore del Centro regionale dell’Irccs Istituto di Scienze Neurologiche all’interno del Bellaria e diretto dalla professoressa Antonia Parmeggiani sono tantissimi.

Allerta per i disturbi dell'alimentazione

"Affrontare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione è oggi essenziale, poiché negli ultimi anni sono diventati una sfida significativa per la sanità pubblica, specialmente quando si tratta di età evolutiva - afferma la professoressa Antonia Parmeggiani -. La situazione è peggiorata significativamente durante la pandemia, con un incremento del 30% dei casi trattati nel nostro Centro Regionale. Per affrontare queste patologie, adottiamo un approccio multidisciplinare".

"La salute come obiettivo comune"

Come sottolinea l’assessore comunale alla Salute e al Welfare Luca Rizzo Nervo, la serata "sotto le Due Torri che tanto ci hanno preoccupato in questi mesi dimostra che per Bologna la salute non è solo l'eccellenza della sua offerta sanitaria, del lavoro clinico e assistenziale di qualità di cui godiamo, ma è un obiettivo collettivo e comunitario in cui ognuno, ogni cittadino, Istituzione, associazione può e vuole dare un contributo".

Un menù speciale dello che Max Poggi

Anche menù dello chef Max Poggi, preparato per la serata, era inclusivo e sostenibile: rape tonnate come antipasto, come primo piatto la lasagnetta croccante, melanzane, ricotta, pomodoro fresco e basilico e, per i celiaci, il risotto Kefir e verdure alla brace, per i bimbi invece i tortellini alla panna. Come secondo c’è stata la zucchina confit, salsa all’uovo e fiori di zucca o cotoletta e patatine fritte per i bambini, infine, il dessert del pasticciere Gabriele Spinelli è un tiramisù di ricotta e fragoline Fabbri. Tante le personalità presenti, tra cui l’astronauta Paolo Nespoli.