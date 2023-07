Inaugurazione della nuova piscina di Tole'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è tenuta ieri mattina, venerdì 16 giugno 2023, l'inaugurazione ufficiale della nuova Piscina di Tolè, un ritorno tanto atteso e tanto acclamato dalla comunità proprio nell'anno del trentesimo anniversario della struttura. L'Amministrazione comunale, rappresentata per la speciale occasione dal Sindaco Giuseppe Argentieri, dal Vicesindaco Stefano Pozzi e dall'Assessorato allo Sport Roberto Giusti, desidera ringraziare sentitamente e profondamente la proprietà Reggimenti per l'importante investimento fatto al fine di rilanciare l'impianto, e la nuova gestione, a cura di Orazio Manai, per il grande interesse e la forte attenzione rivolti alla riapertura della Piscina stessa. Senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile: Bentornata Piscina di Tolè! "Ciao a tutti e grazie per essere qui. Sono veramente molto emozionata - ha aggiunto Luciana Reggimenti, proprietaria della piscina, nel suo discorso inaugurale - e ringrazio tutti per il supporto che ci è stato dato per vedere finalmente, dopo tanti anni, la piscina ancora viva. Ci tengo a ringraziare anche tutti i professionisti che hanno lavorato per realizzare tutto questo, tutte persone che fanno parte del territorio e che ringraziamo proprio col cuore, soprattutto Giovanni. Grazie mille per tutto. Sono certa che ci vedrà e ci ascolterà. Grazie a tutti voi". Successivamente è poi intervenuto il Sindaco del Comune di Vergato, il dott. Giuseppe Argentieri: "A nome dell’Amministrazione comunale che rappresento, e che rappresentiamo qua oggi, è ovviamente doveroso ringraziare la famiglia Reggimenti per aver fatto questa scelta di continuare gli investimenti su questo impianto, riportandolo ad una nuova fioritura che oggi ne vede un suo primo passo. Una riapertura ovviamente che è di estrema importanza non solo da un punto di vista significativo, ma soprattutto da quello operativo per tutto il nostro Appennino e per Tolè, sottolineando il grande affetto, il grande attaccamento e la grande passione che la famiglia Reggimenti ha per i nostri territori e per il paese. Nello specifico voglio ricordare quando qualche tempo fa la mamma, la signora che oggi è qui presente, venne in Comune insieme alla figlia a parlarci per cercare degli aiuti, prevalentemente sostegno morale, per poterla riaprire, perché si tratta di una struttura privata. Purtroppo con grande rammarico negli anni passati l’impianto è rimasto non funzionante, e gli anni del Covid non hanno certamente aiutato. Come Amministrazione - ha aggiunto il Sindaco Argentieri - abbiamo voluto affiancare da subito la signora Luciana (Reggimenti, n.d.r.), una persona estremamente piacevole con cui passare in compagnia ore e chiacchiere. Anche il figlio, che oggi non è presente, è un’altra figura fondamentale di questo tipo di operazione e lo voglio ringraziare sentitamente. Nonostante questo percorso abbia visto sia momenti di esaltazione che momenti di sconforto, e ci tengo a condividerlo per il rapporto molto stretto instaurato con la famiglia Reggimenti, oggi siamo qui ad inaugurare, o per meglio dire, a riavviare questo impianto proprio nel trentesimo anno della sua realizzazione. E se vogliamo credere ai simboli e ai segni, penso che questo sia un altro elemento che rafforza la bontà di questa operazione. Ovviamente ringrazio anche il signor Manai, il gestore della piscina. Orazio ha personalmente accettato questa sfida non solo di rilancio, ma anche di investimento e di lavoro nel nostro Appennino. Non è mai banale e bisogna dire che non è mai facile lavorare qui da noi, ma penso che il sentimento della comunità, e non solo, darà sicuramente grandi risposte e grandi soddisfazioni. Il tema della riapertura della Piscina di Tolè, questo lo dico per dare anche la dimensione dell’importanza di questa giornata, è stato sicuramente uno degli elementi che ci è stato da subito richiesto e proposto già dalla nostra campagna elettorale del 2019. Come detto, si tratta di un impianto privato, non pubblico, e dunque senza la disponibilità, la voglia di investire, di mettersi in gioco e di continuare a mettere risorse da parte della famiglia Reggimenti, tutto questo non sarebbe stato possibile. Questa Amministrazione - ha concluso Argentieri - ha convintamente affiancato la famiglia per raggiungere questo risultato che, ripeto, la comunità di Tolè e tutto il territorio ha richiesto fortemente. Ovviamente adesso dovremmo cercare tutti insieme, in collaborazione, di impegnarci a sostenere tutti questi sforzi fatti nel concreto, perché le chiacchiere, mi viene da dire, sono finite".