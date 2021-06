Inaugurazione Playpark, area attrezzata di libero gioco a Vergato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

È stato inaugurato Sabato 5 Giugno 2021 il nuovo PlayPark di via Berlinguer nel Comune di Vergato, ovvero la nuova area attrezzata di libero gioco destinata a creare nuovi momenti di aggregazione, socialità e inclusione sociale tra i bambini e i ragazzi del territorio. Una giornata storica per il Capoluogo che ha visto dapprima il taglio del nastro tricolore e poi i successivi interventi di inaugurazione: prima il discorso d'apertura da parte del Sindaco Giuseppe Argentieri, che ha salutato tutti i ragazzi presenti, introdotto la nuova area e rivolto un messaggio speciale ai giovani affinché possano finalmente giocare e trovarsi in un’area a loro dedicata; successivamente è intervenuto il Consigliere delegato allo Sport Roberto Giusti, che ha presentato il progetto, sottolineando il grande lavoro svolto dalla macchina comunale per la sua realizzazione, l’obiettivo sociale primario di questa nuova zona e il bisogno sociologico di tutta la comunità più giovane di aprire il PlayPark, per tornare a vivere serenamente la propria quotidianità con un occhio di speranza in più verso il futuro. Un’area attrezzata di libero gioco che si fonda prima sulla socialità, sull’inclusione sociale e sull’aggregazione, poi sullo sport e sull’attività motoria. Un luogo nuovo e innovativo per i bambini e i ragazzi del territorio, dove potranno trovarsi e ritrovarsi, stare insieme e giocare, parlare e sorridere, correre e stare bene. Un progetto nato nel lontano Luglio 2019 che in soli due anni, grazie all’eccellente lavoro di tutte le parti in campo, a partire dal Sindaco Argentieri, passando per l’Amministrazione comunale tutta e gli uffici comunali appositi, soprattutto quello tecnico, si è riusciti ad arrivare in tempi record all’inaugurazione e all’apertura ufficiale alla cittadinanza. Tanti bambini e ragazzi, prontamente accorsi al taglio del nastro, si sono da subito cimentati con i palloni e tanta felicità. Uno spazio inedito che andrà a ricostruire il futuro dei giovani, con la consapevolezza che solo una corretta e responsabile gestione degli utenti ne permetterà il mantenimento. La civiltà, il rispetto (altrui e per il luogo) e un utilizzo consapevole dovranno far da padroni tra i ragazzi, affinché i lavori e l’impegno rivolto a loro per questa importante realizzazione non risultino vani. Il PlayPark è un grande investimento sui ragazzi e sulla loro rinascita sociale, sperando passo dopo passo di renderli fieri di stare e restare a Vergato. Solo creando loro questo tipo di nuovi momenti e occasioni potranno tornare a sentirsi partecipi e parte integrante della Comunità, senza cercare altre soluzioni nei Comuni limitrofi. La numerosa presenza a questa giornata ha certificato il forte bisogno sociale, psicologico e culturale dei ragazzi per l’apertura dell’area, tanto sperata e desiderata nel corso dei mesi. Il futuro è ciò che costruiamo, e per farlo dobbiamo inevitabilmente partire e ripartire da coloro che rappresentano il nostro futuro stesso, ovvero i giovani. Roberto Giusti Consigliere delegato allo Sport, all’Innovazione Tecnologica e alla Comunicazione Comune di Vergato