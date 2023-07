Ancora incentivi per l’acquisto di bici elettriche e cargo bike: come fare

Il Comune di Bologna stanzia ancora 700 mila euro per l'acqusito di bici elettriche e cargo bike, dopo l’ultima campagna lanciata a settembre scorso chr ha permesso l’acquisto di 2.135 veicoli, esaurendo il finanziamento di oltre un milione di euro, disponibile grazie a fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020” (Pon Metro–ReactEu). Le domande possono essere presentate da martedì 11 luglio esclusivamente tramite SPID nel portale comunale dedicato.



"La ciclabilità è un aspetto fondamentale nel promuovere la trasformazione di Bologna in Città 30. Un piano che renderà la città più sicura, più silenziosa, più sostenibile e pulita - sottolinea l’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli -. Gli ulteriori 700 mila euro di incentivi per l'acquisto di bici elettriche e cargo bike sono un'ulteriore prova dell'impegno che stiamo mettendo nel rendere questo processo accessibile a tutti".

L’obiettivo del Comune è di incentivare l'acquisto di altre 1.500 biciclette elettriche, che porterebbero a quasi 9.000 in totale i mezzi incentivati dal Comune dal 2011 a oggi, confermando Bologna tra le città più all’avanguardia in questo ambito.

Il contributo

- 500 euro per le biciclette a pedalata assistita

- 1.000 euro per le cargo bike a pedalata assistita

L’incentivo non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per l'acquisto. I contributi saranno liquidati, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, a partire da quelle attualmente in lista di attesa.

Chi può richiedere l'incentivo

I residenti nel Comune di Bologna, tutti coloro che abitano nel territorio della Città metropolitana e sono dipendenti in sedi di lavoro a Bologna in Enti ed aziende che abbiano un accordo di Mobility Management vigente con il Comune di Bologna.

Cosa c'è da sapere