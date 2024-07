Incidente sui binari, sospeso tratto sulla Bologna-Milano

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Potrebbe ripartire, seppur parzialmente, questa mattina la circolazione ferroviaria sulla Bologna-Milano, sospesa dal pomeriggio di ieri, 12 luglio, per lo svio di due carri di un treno merci di una società privata, avvenuto a Parma.

Come rende noto Trenitalia, sono stati avviati i lavori di ripristino dell’infrastruttura che ha comportato modifiche alla circolazione dei treni:

i treni Rock viaggeranno accoppiati negli orari e sulle tratte più richieste

Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato gli interventi e i controlli che consentiranno ai convogli di utilizzare uno dei due binari disponibili fra le due stazioni, riattivando di fatto il collegamento diretto fra Bologna e Piacenza. A seguire inizieranno i lavori di ripristino del binario direttamente interessato dallo svio.

La temporanea minore disponibilità infrastrutturale renderà necessarie modifiche al programma di circolazione dei treni. Prevista la cancellazione di alcune corse regionali (QUI l’elenco). Le Frecce con fermate a Modena/Reggio Emilia storica/Parma continueranno a utilizzare la linea AV con sola fermata a Reggio Emilia AV Mediopadana. Previsto il ripristino del normale percorso degli Intercity oggi instradati via Verona.

Per garantire la maggiore offerta di posti per e dalla Riviera Romagnola, Trenitalia Tper aumenterà ove possibile il numero dei posti offerti sui Regionali più utilizzati dai vacanzieri, con l’utilizzo di due convogli Rock che viaggeranno accoppiati garantendo più di 1.200 posti a sedere.

La situazione oggi, 13 luglio

I treni Intercity possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Regionali sono cancellati tra Parma e Reggio Emilia. Attive corse con bus con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni Alta Velocità e Intercity oggi sabato 13 luglio instradati sul percorso alternativo:

• FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15): il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV e non ferma a Reggio Emilia, Parma.

• FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma Termini (10.35): il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena.

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo tra Milano e Bologna via Verona e non ferma a Piacenza.

Treni Intercity di oggi sabato 13 luglio oggetto di provvedimento:

• IC 583 Milano Centrale (5:15) - Bologna Centrale (7:44): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 1528 Bologna Centrale (10:46) - Milano Centrale (13:20): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi e Milano Rogoredo possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 599 Milano Centrale (16:35) - Bologna Centrale (18:50): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 1526 Bologna Centrale (22:10) - Milano Centrale (0:30): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi e Milano Rogoredo possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Intercity del 12 luglio instradati sul percorso alternativo:

• ICN 797 Torino Porta Nuova (19:30) - Salerno (9:46): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo tra Milano e Bologna via Verona e non ferma a Piacenza e Pavia.

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo tra Milano e Bologna via Verona e non ferma a Piacenza.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo tra Milano e Bologna via Verona e non ferma a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo tra Milano e Bologna via Verona e non ferma a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.