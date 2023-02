Infinity Lab e La5 lanciano la call “Moda sostenibile: il fenomeno del second hand”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“Moda sostenibile: il fenomeno del second hand” è il titolo della call for ideas lanciata da Infinity LAB - il laboratorio permanente creato da Infinity+ - in collaborazione con La5 e attiva su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, per finanziare in crowdfunding una docu-serie dedicata alla sostenibilità della scelta di capi di “seconda mano”. C’è tempo fino al 12 marzo per candidare la propria idea. Il progetto selezionato, se raggiungerà il 50% del goal economico previsto, sarà co-finanziato per il restante 50% da Infinity+ che, oltre a co-produrla, distribuirà la docu-serie sul proprio channel. Nel campo della moda il tema della sostenibilità sta diventando un fattore trainante sempre più popolare. Sempre più persone si avvicinano al mondo del second hand alla ricerca di pezzi unici per definire il proprio stile, incoraggiati dalla varietà del catalogo e dalla consapevolezza di star effettuando una scelta green. Secondo il rapporto Vestiaire Collective-BCG 2022, il mercato del second hand rappresenta già dal 3% al 5% dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori e potrebbe crescere fino al 40%, tanto che si prevede che nel 2023 i pezzi 'pre-loved' costituiranno il 27% degli armadi. (Fonti: Ansa, The Impact of Secondhand Market On Fashion Retailers | BCG) Scopo della call è premiare il progetto per una docu-serie che possa raccontare, in modo inedito e originale, l’equilibrio fra moda, originalità, stile e sostenibilità attraverso la scelta di articoli di “seconda mano” e le soluzioni adottate da consumatori e venditori per il futuro del fashion. Ogni progetto candidato deve essere descritto nei minimi particolari, dalla sinossi alla durata complessiva, fino al supporto tecnologico utilizzato. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/infinity-lab#infinity-initiative