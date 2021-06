Inaugurato a Castel d'Aiano l'Info Turismo

Natura, cultura, storia, benessere, tradizione e tour enogastronomici: Castel d’Aiano si prepara ad accogliere i turisti, i visitatori e i viandanti con un calendario di appuntamenti che permettono di conoscere ed ammirare il territorio del comune dell’Appennino bolognese. Tutte le informazioni per conoscere le attività che animeranno l’estate di Castel d’Aiano si possono avere, anche, recandosi nel nuovo punto Info Turismo che si trova in via Bologna 38/4. I locali - come si legge in una nota - che ospitano la struttura, sono di proprietà dell’Acer Bologna ed erano chiusi da circa 30 anni, ora tornano a nuova vita. Importante in tal senso è stata l’azione dell’Amministrazione comunale che, dopo aver stipulato un accordo con Acer Bologna, ha preso in affitto gli spazi e dopo un bando pubblico lì ha dati in gestione alle associazioni legate anche alla promozione turistica. La prima attività che ha inaugurato è “Slow motion. Bike and Hike”, gestita da Stella Ferrari, guida ambientale ed escursionistica, che supporta il servizio del Comune nel fornire le informazioni sulle iniziative turistiche a Castel d’Aiano.

“Lo scorso anno abbiamo avuto tante richieste di mezzi come l’e-bike da parte di turisti e villeggianti che volevano scoprire i nostri sentieri e che preferivano una mobilità dolce e sostenibile alla tradizionale camminata proposta quest’ultima che, comunque, non manca. Per questo siamo stati bel lieti di appoggiare il progetto di Slow motion” ha dichiarato il sindaco Alberto Nasci.

Soddisfatta per l’iniziativa anche Valeria Vitali, consigliera del Comune di Castel d’Aiano con delega al Turismo, la quale ha auspicato “una stagione turistica di rinascita dopo i mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria”.

“Siamo pronti ad accompagnare i turisti a conoscere le bellezze del nostro territorio” ha spiegato Stella Ferrari

Tra gli appuntamenti del mese di giugno: il 6 e il 27 “Benessere al tramonto” escursione e stage con istruttore di pilates e tutti i sabati pomeriggio la visita alla meravigliosa grotta di Labante. Per partecipare alle iniziative è necessario iscriversi telefonando al 351-7111114 o scrivendo all’indirizzo email info@casteldaianotrekking.it