Interruzione energia elettrica a Crevalcore: le vie coinvolte

Per i cittadini di Crevalcore l'11 maggio è prevista l'interruzione di energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.00 per lavori e-distribuzione. Si raccomanda di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori poichè durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata.

Per segnalare guasti è attivo il Numero Verde 803500.

Le vie interessate

Le vie del capoluogo interessate (intervalli idei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono :