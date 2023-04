Investimento sui binari: stop circolazione treni

La circolazione dei treni è sospesa da poco dopo le 16 di oggi tra Bologna e Rimini per l'investimento di una persona tra Imola e Castel San Pietro. Sono in corso gli accertamenti dell' Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.pertanto iI treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi.

I treni coinvolti

Il treno FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54) è fermo dalle ore 16:08 a Imola.

Il treno FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:56) è fermo dalle ore 16:19 a Castel San Pietro.

Il treno FR 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36) è fermo dalle ore 17:32 a Modena.

Il treno IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05) è fermo dalle ore 17:18 a Modena.

Il treno IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:08) è fermo dalle ore 16:24 a Castel San Pietro.