Ecco perché c'è un po' (tanto) di Bologna dietro le magie di Jannick Sinner

C’è anche un po’ di Bologna nella ricetta esplosiva che ha portato Jannick Sinner, il 'rosso' di Sesto Pusteria e il tennis italiano in cima al mondo. Alle prese con il torneo di Wimbledon, dove ha battuto Matteo Berrettini al secondo turno, Sinner conferma le sue doti di tenacia e grande forza mentale e fisica. A raccontarlo, nel libro ‘Jannick Sinner. Una faccia pulita’ edito da Minerva, è il giornalista e scrittore Leonardo Iannacci. Del 22enne altoatesino ha seguito la carriera fin dai primi passi. Ossia da quando alla terra rossa preferiva i campi da sci. Poi Sinner si è avvicinato al tennis. Talento, determinazione e una forza fuori dal comune hanno fatto il resto, portandolo in pochissimo tempo in testa alla classifica Atp.

Dietro al successo di Sinner quanto c’è di Bologna e dell’Emilia-Romagna?

C’è tanto di Bologna nello staff che sta aiutando Jannik a scalare le posizioni della classifica. Tre sono professionisti provenienti dalla città delle Due Torri che conoscono molto bene Sinner e il suo fisico: Umberto Ferrara, Giacomo Naldi e Andrea Cipolla.

Ferrara, preparatore atletico già noto nel mondo del tennis e con una lunga esperienza in questo sport, bolognese doc, è il professionista che cura a 360 gradi la preparazione fisica di Jannik. Umberto lavora con lui da maggio 2022. Ha confessato che “in palestra lo tormenta ma ogni tanto gli concede un dolce”. Jannik “è nato per avere una racchetta in mano – racconta - . Stiamo potenziando la sua forza. È molto collaborativo e svolge anche i lavori che gli piacciono meno”.

Giacomo Naldi, fisioterapista e osteopata, professionista nella cura dei campioni dello sport e titolare dello studio FiOs di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, è l’uomo che segue Jannik durante la rutilante stagione agonistica e mette le mani sui suoi muscoli. Lo si vede spesso al suo box, accanto ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Per anni ha seguito Virtus, prima di approdare al tennis.

E poi c’è Andrea Cipolla, classe 1970, bolognese di adozione con un trascorso importante nel mondo del ciclismo professionistico, che si è unito al team nei primi mesi del 2023 mettendo al servizio del campione altoatesino la sua notevole esperienza.

Chi ha fatto avvicinare Sinner a Bologna?

Nel 2022 Sinner ha riportato un infortunio alla caviglia. Per cercare di guarire da questo e altri malesseri, come mal di stomaco, giramenti di testa e dolori muscolari, si è rivolto al fisioterapista bolognese Giacomo Naldi. È arrivato a Bologna e si è trattenuto in città una settimana. Tempo sufficiente perché Naldi lo rimettesse in piedi, ma soprattutto perché questo straordinario 22enne riuscisse ad apprezzare la città e la sua accoglienza.

Cosa ha fatto innamorare Sinenr di Bologna?

La mamma di Naldi, che abita a San Lazzaro, ed è una cuoca eccezionale e ha preparato a Sinner uno straordinario piatto di tortellini. Specialità di cui il 22enne altoatesino è ghiotto, nonostante stia sempre molto attento alla linea.

Che cosa faceva Sinner quando era a Bologna?

Pochi sanno che Jannick si è appassionato al burraco. Gioca insieme al suo team durante i viaggi intorno al mondo. E durante una pausa a Bologna, dopo una cena a base di tortellini a casa Naldi, Jannick ha giocato fino a notte fonda con il suo fisioterapista e i genitori. Anche in quel caso era concentrato sulle carte e intenzionato a vincere.

A colpire è la maturità di Sinner

Di sicuro Sinner a soli 22 anni è un molto più sicuro di tanti atleti della sua età: è determinato, si impegna, perché vuole migliorare sempre. Come nessun altro.

Jannick piace anche perchè è un campione dalla faccia pulita

È molto educato e gentile, ma non è molto epasnsivo perchè ama molto preservare la sua privacy. Anche con la nuova fidanzata non si vuol far vedere troppo in giro, ma è naturale per il suo essere altoatesino. Ricordiamoci che lui non è bolognese, non è aperto come può essere un emiliano. Viene da una famiglia di Sesto Pusteria, un paesino vicino a San Candido.

C’è stato anche un altro incontro importante che viene raccontato nel libro

Tra i tifosi della prima ora di Sinner c’è anche un tennista della domenica: Rosario Fiorello. Lo è dal 2020, da quando, durante il Festival di Sanremo, ha incrociato le racchette con Jannick appena 18enne a Bordighera, dove si allenava con Riccardo Piatti. Poco prima Fiorello aveva ricevuto in regalo da Nole Djokovic, ospite d’onore all’Ariston, la racchetta con la quale aveva appena vinto agli Australian Open a Melbourne. Il giorno dopo ha deciso di fare un’improvvisata a Jannick e "scambiare qualche palla con lui". L’esito è stata una delle più sconclusionate partite di tennis che si ricordino. Ma anche ad bella amicizia.

La relazione con Bologna non finisce. Nel 2023 infatti Sinner ha preso la sofferta decisione di non partecipare alla fase a gironi di Coppa Davis a cui teneva moltissimo

Le sue condizioni fisiche non glielo consentivano, come ha scritto su Instagram annunciando la difficile decisione di non partecipare. È stato anche accusato di scarso amor patrio, ma la realtà è che nel tennis moderno occorre avere lucidità, curare la propria mente e il proprio fisico.