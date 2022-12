L’ Associazione Amici del museo del patrimonio industriale celebra i suoi 25 anni di attività

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale ha celebrato mercoledì 30 novembre i suoi 25 anni di attività presso il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, in via della Beverara 123, allestito a festa per l’occasione. Ospiti della serata, oltre agli Amministratori Delegati e ai rappresentanti delle aziende associate e del mondo della Scuola, anche l’Assessore del Comune di Bologna Daniele Ara, che ha riconosciuto l’utilità sociale e l’importante legame dell’Associazione con il territorio al quale deve molto la storia della città, e l’attrice, comica e cabarettista Maria Pia Timo, che ha allietato gli ospiti con il suo show. L’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale, da anni accreditata per la sua autorevole ed efficace opera di valorizzazione della cultura tecnica e di impresa, nasce il 4 dicembre 1997 come ONLUS da un’intuizione dell’intellettuale Roberto Curti, allora Direttore del Museo, per consolidare il rapporto che lega realtà produttiva e mondo della formazione, attraverso la promozione del progetto culturale del Museo del Patrimonio Industriale di Bologna. Dal 2005 l'Associazione è riconosciuta dalla Regione Emila-Romagna e raggruppa le più significative industrie, fondazioni e associazioni di categoria dell’area industriale bolognese, provenienti dai settori che si sono imposti come gli storici motori di sviluppo dell'economia locale: dalla meccanica al packaging, dal biomedicale all'eterogenea realtà produttiva delle piccole e medie imprese. La sua mission è quella di consolidare il legame tra il mondo culturale, rappresentato dal Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, e quello dell'impresa locale, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni alla vitalità del settore industriale. Far parte dell’Associazione significa partecipare alla creazione di una narrazione popolata da iniziative sinergiche tra Scuola Tecnica, Università, Istituzioni, mondo imprenditoriale e famiglie, avendo come obiettivo finale la promozione della formazione tecnica, indispensabile per la sopravvivenza del distretto emiliano- romagnolo della meccanica e meccatronica, quale valida scelta del percorso di studi e lavorativo dei ragazzi ma soprattutto delle ragazze. “Grazie per tutto l’impegno che in questi anni avete profuso per portare avanti questa Associazione” - i ringraziamenti agli associati della Direttrice del Museo del Patrimonio Industriale Maura Grandi e del Presidente dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale Daniele Vacchi - “Questo Museo è visitato annualmente da quasi 34 mila persone, per un totale di circa 900 gruppi classe all’anno, a cui noi riusciamo ad offrire gratuitamente la visita al Museo come momento di orientamento alla cultura tecnica grazie al sostegno che l’Associazione ci fornisce. Siamo l’unico Museo di Bologna che fa le visite guidate e i laboratori gratuiti: quindi anche a nome degli insegnanti vi devo dire grazie” - ha proseguito Maura Grandi. L’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale ha festeggiato il lavoro svolto con un occhio già rivolto alle successive sfide. Tra le tematiche presenti nel piano di lavoro per i prossimi anni ritroviamo il lavoro del futuro, la cittadinanza attiva e lo sviluppo sostenibile dei territori. “Sembra che il mondo dell’industria, della cultura e della formazione tecnica abbia ancora molto bisogno di questo Museo, sembra che ancora i giovani debbano essere introdotti ai concetti e ai valori base del nostro sistema, che dovrà essere più inclusivo e dovrà tener conto anche delle nuove forme di didattica. Dobbiamo offrire ai giovani e al sistema formativo più supporto, più sostegno, più stimoli e più relazioni con il sistema industriale. Un ostacolo molto importante è anche quello dell’esclusione delle giovani donne dai sistemi industriali, abbiamo un problema demografico, stanno calando molto i giovani: dobbiamo lavorare su questi temi e lo faremo sempre di più in futuro” - ha concluso Daniele Vacchi.