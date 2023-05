Un giorno di lavoro da dedicare al volontariato, così l'azienda aiuta gli alluvionati

Un giorno di lavoro da dedicare al volontariato, così Wienerberger Italia, ditta con stabilimento produttivo e sede legale e amministrativa tra Bologna e Ravenna, ha deciso di andare in soccorso ai dipendenti colpiti dalle alluvioni di maggio.

L'azienda infatti, difronte alle grosse criticità registrate a seguito del maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio, ha deciso di reagire immediatamente istituendo un "Comitato di Emergenza Alluvione". In considerazione del fatto che molti lavoratori provengono proprio dalle zone tartassate dall'acqua il Comitato ha adottato una misura speciale: concedere ai dipendenti la possibilità di dedicare un giorno lavorativo al volontariato, al fine di sostenere i colleghi e le comunità che si trovano ad affrontare situazioni di estrema difficoltà. "Il senso di responsabilità - spiegano dalla Wienerberger -ha coinvolto tutti i dipendenti dell'azienda, creando un circolo virtuoso di sostegno reciproco, comprensione e mutuo soccorso.

“La nostra sede italiana - ha poi sottolineato l’Amministratore Delegato di Wienerberger Italia, Robert Lang - è fortemente radicata sul territorio e vicina alle comunità locali. Per questo motivo, con il supporto della nostra Casa Madre austriaca, stiamo cercando gli strumenti migliori per agevolare un rapido ritorno alla normalità e dare un contributo concreto, soprattutto ai colleghi che, in prima persona, hanno subito dei danni. La solidarietà dimostrata in questi giorni è stata eccezionale; coma azienda, ci ha fatto davvero piacere vedere come la continua formazione che portiamo avanti in ambito Health & Safety ha dato ai nostri colleghi la possibilità di fornire un aiuto tempestivo e strutturato alle comunità locali.”

