L'intelligenza artificiale per (ri)scoprire le meraviglie di San Girolamo in Certosa

"Da anni la Chiesa di San Girolamo della Certosa, uno dei gioielli artistici della città, è oggetto di importanti e continui restauri atti a valorizzarne il suo fascino e valore architettonico-storico-artistico. Ma serve il contributo di tutti per sottrarla all'insidia del tempo. Ecco allora l'idea di realizzare un virtual tour 3D innovativo, rendendo anche la chiesa accessibile a chi non ha la possibilità di farlo di persona". Così in una nota il Rettore Mario Micucci comunicando la novità in arrivo.

Il gemello digitale, realizzato con la tecnologia Matterport 3D ad alta definizione, permetterà agli utenti di immergersi in modo realistico all'interno della chiesa ed interagire con lo spazio, ammirandone le tele, gli affreschi, le statue e gli altri tesori artistici, persino quelli non più presenti attraverso sovrapposizioni virtuali. Sarà possibile esplorare ogni angolo della chiesa, zoomare sui dettagli e conoscere la storia del luogo grazie a contenuti informativi e multimediali.

"E' una nuova forma di narrazione, che permette di raccontare una storia in modo coinvolgente e interattivo - spiega il Rettore - E' stata utilizzata l'intelligenza artificiale per video, immagini, suoni e musica creando un'esperienza immersiva che permette di vivere la chiesa in modo nuovo, un luogo virtuale condiviso in cui le persone possono interagire tra loro utilizzando avatar 3D personalizzati."

Il progetto, realizzato da 3D Virtual Space di Bologna in collaborazione con MPSkin di Bolzano e Alberto Martini che ha dato vita al beato Niccolò Albergati per raccontare le storie della chiesa, sarà visibile dopo le 11 del prossimo 28 novembre 2023 sul sito web 3D Virtual Space.