La Banca di Bologna dona un doblò alla Croce Rossa

Oggi in piazza Galvani 4, di fronte alla sede della Banca di Bologna, il Presidente Enzo Mengoli ha consegnato nelle mani del Presidente di Croce Rossa Italiana di Bologna, Marco Migliorini, il veicolo Doblò dono della Banca stessa, attrezzato appositamente per il trasporto dei disabili grazie ad una pedana mobile.

“Croce Rossa Italiana di Bologna ringrazia la Banca di Bologna per il sostegno ai più fragili. Con i nostri volontari e dipendenti - dice il Presidente CRI Marco Migliorini - nelle 13 sedi dislocate su tutta la Provincia, garantiamo un servizio di assistenza e una risposta efficace ad ogni segnalazione di difficoltà, ponendo al centro le esigenze dell’uomo. Grazie a Banca di Bologna, avremo un nuovo mezzo per l’assistenza e il trasporto delle persone più fragili aumentando così la nostra capacità di aiuto e intervento sul territorio”.

“Attenti alle esigenze socio-sanitarie della nostra comunità - afferma il Presidente della Banca Enzo Mengoli - da circa un anno sosteniamo i progetti della Croce Rossa di Bologna collaborando a implementare gli strumenti e i mezzi di soccorso.

Il nostro contributo di complessivi 75mila euro provvederà nei prossimi anni a promuovere e sviluppare la formazione di giovani medici, di volontari e personale dedicato al primo pronto soccorso”

Con questo contributo della Banca, il Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana implementerà ulteriormente le proprie attività sul territorio, non solo per l’assistenza diretta, ma anche di studio, ricerca e didattica virtuale per mantenere aggiornato il proprio personale sulle tecniche salvavita di primo soccorso.