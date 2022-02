Sandra pagliarini lancia un crowdfunding per salvare il suo spettacolo di burattini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La Compagnia Nasinsu nasce a Bologna nel 2005 dall’incontro tra Sandra Pagliarani e Stefania Rosignuolo: la magia dei burattini, la passione per il teatro di figura e la voglia di raccontarsi, le porta ad unire le diverse esperienze lavorative e gli studi precedentemente maturati per intraprendere un percorso comune. Partendo dalla tradizione dei burattini a guanto in baracca, il percorso di questi anni è stato caratterizzato dalla ricerca di nuovi soggetti per spettacoli di burattini che avessero una visione e una sensibilità tutta femminile: nel 2011 Stefania lascia la Compagnia e Sandra decide di proseguire l’attività come solista, avvalendosi di collaboratori esterni e partecipando a molti Festival e Rassegne di teatro di Figura. La determinazione di Sandra, purtroppo, ha incontrato un ostacolo nel suo percorso, a causa di un furto delle sue attrezzature successo pochi giorni prima delle festività natalizie: da qui la decisione di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per riportare in scena lo spettacolo “Crepi L’avarizia”, attivo dal 2010 con grande successo nelle piazze italiane. Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa e contribuire al crowdfunding riceveranno alcune ricompense, come la possibilità di partecipare a dei laboratori online di costruzione di un burattino, ricevere alcuni burattini protagonisti della compagnia fino alla rappresentazione di uno spettacolo in esclusiva. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/mi-hanno-rubato-baracca-e-burattini-aiutami-a-ripartire/