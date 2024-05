Sul red carpet da Crevalcore: la casa di moda Davide Muccinelli al 77° festival di Cannes

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il fondatore e stilista della maison, Davide Muccinelli, e il designer Calogero Insalaco hanno realizzato un abito d'Alta Moda su misura per la splendida attrice spagnola Silvia Kal, eletta donna dell'anno 2022 dalla rivista Glamour. Tra le sue ultime interpretazioni il film Awareness, con la regia di Daniel Benmayor e la partecipazione di Pedro Alonso, Lucas Fuica, Óscar Jaenada e Karina Kolokolchykova. "Il nostro desiderio - spiegano i designer - era quello di portare sul tappeto rosso della Croisette un abito con alti contenuti emozionali, che dettagliasse nella sua essenza le contrapposizioni che risiedono in ognuno di noi.

L'abito Astrea è un capo bustier con un corsetto a scudo, che identifica la forza, e si fluidifica come una nebulosa nella sinuosità della gonna impalpabile, stratificata in tulle a più veli con strascico e arricchita da punti luce come un cielo stellato, che idealmente richiama tutte le nostre fragilità e unicità".

La Casa di Moda Davide Muccinelli, con la sua capacità interpretativa e una sensibilità affine alle esigenze del mondo del cinema internazionale, nel 2023 ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con i suoi designer e alcune amiche attrici, produttrici e scrittici. Di recente l'headquarter "GALLERIA 55 Moda Arte Design", a Crevalcore, ha accolto le premiazioni di IPAAF (International Police Award Arts Festival) alla regista Giorgia Farina e all'attore Giuseppe Sartori con l'attrice Erica Zambelli.

