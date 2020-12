La solidarieta’ circolare di Spesasospesa.org non si arresta. Anche Bologna nel progetto nazionale contro lo spreco alimentare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

BOLOGNA, 30 dicembre 2020 – Il 2020 è stato un anno difficilissimo per i motivi che tutti conosciamo: tra le conseguenze più drammatiche della pandemia, l’aumento esponenziale di fragilità economica, che ha interessato purtroppo anche fasce sociali prima lontane dal problema. A partire dall’inizio della pandemia, il progetto solidale SpesaSospesa.org ha contribuito ad aiutare moltissime persone in stato di difficoltà, grazie a una catena solidale e circolare, efficace ed efficiente con una base tecnologica fortemente innovativa in grado di innescare un circuito virtuoso tra chi dona e chi riceve per combattere lo spreco alimentare in modo consapevole, tracciabile e sostenibile. Come affermato da Davide Devenuto, “la lotta allo spreco alimentare è infatti uno degli anelli di questa catena di solidarietà. Le aziende possono donare, ma anche vendere all’interno della piattaforma Regusto, mettendo a disposizione degli enti accreditati all’acquisto, le loro eccedenze alimentari con un prezzo etico, che aiuta chi ha bisogno ed evita di produrre sprechi - SpesaSospesa.org è un sistema inclusivo e circolare che unisce istituzioni, persone, aziende ed enti no-profit attraverso modelli e strumenti innovativi che fanno del digitale il fattore abilitante” Su Bologna NH Hotel Group con il “Progetto Pilota” ha donato prodotti, alimentari e non, in piattaforma con la volontà di estendere la collaborazione ad altri hotel italiani. I NUMERI Grazie a SpesaSospesa.org sono stati raccolti da Maggio a oggi 677.000€. Il totale dei prodotti alimentari tracciati nella piattaforma digitale Regusto ammonta a 161.438 kg, di cui venduti 89.118 kg (55%) e donati 72.320 kg (45%). Il totale dei prodotti non alimentari transati in piattaforma è pari a 58.918, di cui venduti 42.942 (72%) e donati 15.976 (28%). A livello di impatto sociale è stato distribuito l’equivalente di 323.000 pasti. Questi dato sono traducibili in un risparmio di emissione di CO2 pari a 14.464 Kg.