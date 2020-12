La spesa per le famiglie bolognesi la fa il Rotary

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nonostante un 2020 che sembra mettercela tutta per diventare l’anno più difficile per gli italiani, non si fermano le azioni di solidarietà dei privati cittadini e dei professionisti per dare una mano alla collettività. Il club Rotary Bologna, quest’anno, ha aderito al service promosso dal Distretto Rotary 2072 (Emilia Romagna e San Marino) che ha messo a disposizione oltre 170mila euro alle famiglie, in gravi difficoltà economiche per la pandemia. L’iniziativa, proposta dal Governatore del Distretto, Adriano Maestri, devolve i fondi raccolti dai soci rotariani di tutto il territorio, per l’acquisto di oltre 4.000 carte prepagate emesse da Conad, che ha aderito al progetto, a sua volta, con un ulteriore contributo. Venerdì scorso sono state consegnate alla Curia di Bologna le 125 cards degli iscritti del Rotary Club Bologna, ciascuna dal valore di 50 euro, con un’ulteriore valore di sconto del 10% su una vasta gamma di prodotti alimentari e di prima necessità Conad. Il presidente, Paolo Ghiacci, assieme ad alcuni soci rotariani hanno incontrato il cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, per consegnare loro le prepagate, affinché la Curia possa selezionare le famiglie cui indirizzare il sostegno promosso dal Rotary, coordinandosi con enti quali Caritas o Acli per la distribuzione. «Tutti i nostri Club – ha commentato il Governatore Maestri – hanno aderito alla proposta, con generosità e celerità. Uno studio sulle nuove povertà, conseguenti alla pandemia Covid-19, ha evidenziato fra le più diffuse, proprio quelle relative all’alimentazione di base e il Rotary non poteva rimanere indifferente davanti a una tale emergenza».