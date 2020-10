La confessione di Laura Pausini: "Con il lockdown sono andata in crisi"

Laura Pausini racconta di essersi sentita 'persa' durante il lockdow. Una lunga riflessione su stessa affidata all'Ansa, che riporta le dichiarazioni della cantante, famosa in tutto il mondo: "Con il lockdown mi sono sentita persa. Invece di tirar fuori le mie inquietudini, mi sono chiesta se interessasse a qualcuno che io cantassi ancora - si legge - In estate sono stata tre mesi in Romagna, continuavo a rimandare il momento in cui iniziare ad ascoltare le oltre 500 canzoni arrivate per il prossimo disco".

A sbloccare la situazione è arrivato Io sì (seen), il brano appena uscito che fa da tema al film "The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé".

"Quando mi è stata proposta questa canzone, ho capito perché finora avevo detto no ad altri progetti cinematografici: aspettavo di emozionarmi così, con un film che racconta di due persone, di incontri che possono cambiare la vita e possono salvarla".

Il brano è stato anche proposto per le nomination alla migliore canzone originale agli Oscar 2021.