Lavori in corso in città, divieti e modifiche alla circolazione: ecco dove

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 23 novembre. Proseguono fino al 30 novembre gli interventi sulle vie Farini e Santo Stefano. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

- Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

- Sulla rotatoria Grazia Verenin e viale Roma fino al 28 febbraio 2021 è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

- Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Termine previsto: 1 febbraio 2021.

- Via Normandia sarà a senso unico dall'incrocio con via Biancolelli in direzione via Marco Emilio Lepido, fino al 31 dicembre, per l'allestimento di un cantiere edile su un edificio privato al civico 35.

- Via Bruno Monterumici è interessata, fino al 31 dicembre, da un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l'esecuzione dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali.

- Via Pietro Nenni, dall'incrocio con via Adolfo de Carolis a circa 50 metri dall'incrocio con via della Barca, ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia, per il tratto interessato dal cantiere di circa 250 metri, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Dal 23 novembre il cantiere sarà esteso anche al tratto di via Nenni da via de Carolis a viale Togliatti, con restringimento della carreggiata stradale a una corsia e interruzione della ciclabile da via Veronese a via Borghese. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Leandro Alberti è a senso unico da piazza Trento Trieste verso via Masi per lavori alla rete di raccolta delle acque. Termine previsto: 7 dicembre.

- Viale Gandhi, nuova fase del cantiere all'incrocio con via Marzabotto, con un restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di almeno due corsie per senso di marcia, per lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza stradale, dopo la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale. L'intervento prevede di spostare lo spartitraffico centrale del viale per realizzare una nuova corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra da viale Gandhi a viale Marzabotto, con una fase semaforica dedicata per le due svolte a sinistra da viale Gandhi. Saranno successivamente adeguate la segnaletica verticale e orizzontale.

Termine previsto: 18 dicembre.

- Via Goito è chiusa all'altezza del civico 14/e, con entrata e uscita dei veicoli dal lato via delle Donzelle e modifiche della viabilità nelle strade limitrofe. La chiusura, che si è determinata in urgenza per il pericolo di caduta calcinacci, fino al 31 dicembre.

- Via Francesco Zanardi, dalla tangenziale nord al civico 405, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione senso unico alternato regolato da movieri, nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Irnerio, tra il civico 53 ed il civico 49, è interessata dai lavori Hera per un nuovo allacciamento alle rete di teleriscaldamento delle sedi universitarie. Il cantiere si svolge per fasi con restringimento della carreggiata, chiusura della corsia preferenziale e spostamenti delle fermate bus nel tratto interessato dai lavori. Termine previsto: 6 dicembre.

- Via de' Buttieri è chiusa all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, per lavori edili sul coperto del fabbricato al civico 91 di via Santo Stefano. Termine previsto: 29 novembre.

- Via Andrea Costa, dall'incrocio con la rotonda Bernardini a quello con via dei Carrettieri, è interessata da lavori di riqualificazione con rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale. I lavori comportano il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia e, in caso di necessità, per il tempo necessario alla fresatura e asfaltatura del tratto interessato, l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30 fino al 24 novembre. Dal 25 novembre i lavori proseguiranno con il rifacimento dei marciapiedi fino al 5 dicembre.

- Via delle Lastre è chiusa per lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana all’altezza del civico 8, fino al 28 novembre.

- Via Nazario Sauro è chiusa tra via Schiavonia e via Santa Maria Maggiore per lavori di riparazione alla rete gas iniziati in regime di pronto intervento dal 18 novembre. La fine dei lavori è prevista per il 27 novembre.

- Via Roncati, piazza Volta e via Turati sono interessate da restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia con eventuale istituzione di senso unico alternato per lavori di posa del nuovo elettrodotto. Nella sola via Turati il restringimento è solo nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30. Termine previsto per la fine dei lavori: 27 novembre.

- Via Bellinzona, via Saragozza e via Belluzzi sono interessate da un restringimento della carreggiata stradale per esecuzione lavori da parte di E-Distribuzione. Sulla via Saragozza il restringimento è previsto nella fascia dalle 9.30 alle 16.30 con il mantenimento di una corsia per senso di marcia. Termine previsto per la fine dei lavori: 4 dicembre.

- Via San Donato tra viale della Repubblica e via San Donnino rifacimento di vari tratti di marciapiede. I lavori termineranno il 25 novembre

- Viale Zagabria tra via San Donato e via Valparaiso rifacimento di vari tratti di marciapiede. I lavori termineranno il 23 novembre.

Lavori in fase di attivazione

- Via Santo Stefano e via Farini sono già interessate da interventi di messa in sicurezza della pavimentazione lapidea con rimozione dei basoli malfermi e successivo provvisorio intasamento dei vuoti in conglomerato bituminoso. Dal 23 novembre i lavori comporteranno l'istituzione del senso unico per alcuni tratti da via Cartoleria a via D'Azeglio con conseguente deviazione delle linee di trasporto pubblico che saranno consultabili sul sito di Tper. Per ridurre l'impatto sulla viabilità, l'intervento verrà suddiviso in tre fasi e le direzioni consentite saranno segnalate sul posto. Nella prima fase, dal 23 al 25 novembre, il tratto di via Farini da piazza Cavour compresa a via D'Azeglio sarà a senso unico con direzione da piazza Cavour verso via D'Azeglio. Nella seconda fase, dal 26 al 27 novembre, sarà a senso unico il tratto di via Farini da via Castiglione a piazza Cavour, con direzione da via Castiglione a piazza Cavour. Nella terza fase, dal 28 al 30 novembre, saranno a senso unico: il tratto di via Santo Stefano compreso tra via Guerrazzi e piazza San Giovanni in Monte, con direzione da via Guerrazzi verso piazza San Giovanni in Monte; il tratto di via Farini da via Cartoleria a via Castiglione, con direzione dalla piazza verso via Castiglione.

- Via Parigi sarà chiusa tra vicolo Carega e via Nazario Sauro il 27 e 28 novembre, tra le 9 e le 16, per lavori edili.

- Via Nosadella sarà chiusa tra via del Fossato e via Saragozza il 27 novembre, tra le 9 e le 16, per smontaggio di un ponteggio edile al civico 27.

- Via Marsala chiusa da via Mentana a vicolo Luretta, il 28 novembre e in caso di necessità anche il 29, dalle 10 alle 16, per lavori di posa della fibra ottica, con entrata ed uscita dei veicoli dal lato di via Zamboni compatibilmente con le esigenze di cantiere. Per lo stesso intervento è prevista la chiusura di via Gerusalemme e di via Santa dal 24 al 26 novembre nella fascia oraria 8.30-17.30.

- Via Pietro Busacchi, via del Partigiano e via Olindo Guerrini avranno dal 23 novembre restringimenti della carreggiata stradale, nei tratti interessati dai lavori, per lavori di riqualificazione stradale, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 gennaio 2021.

- Via Giovanni Capellini sarà chiusa nel tratto dal civico 4 all'incrocio con via Gandino dal 23 novembre per lavori Hera di realizzazione di nuovi allacci gas. Termine previsto: 11 dicembre.

- Via Marco Emilio Lepido, nel tratto dalla rotonda Gasparini a via Persicetana, avrà un restringimento della carreggiata stradale dal 23 novembre, per lavori di realizzazione di un nuovo percorso ciclabile. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via San Mamolo, per lavori di scavo di un nuovo allaccio E-Distribuzione in corrispondenza del civico 3, sarà a senso unico di circolazione in direzione viali, il 28 novembre. Il 29 novembre è previsto invece il restringimento della carreggiata stradale nello stesso tratto, con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia, Sono previste modifiche all'impianto semaforico per entrambe le giornate.

- Piazzetta Santa Tecla è interessata da opere edili e di segnaletica per la riorganizzazione di viabilità e sosta. I lavori comporteranno dal 23 al 30 novembre, il divieto di sosta in corrispondenza dei tratti interessati, la chiusura del corsello in uscita e l'apertura del varco con catena su via Santo Stefano.

- Via Ferrarese avrà restringimenti della carreggiata per il rifacimento dei marciapiedi su vari tratti tra via Passarotti e via Mazza, dal 25 al 30 novembre.