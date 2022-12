Lavori in galleria: chiusi al traffico tratto A1 e stazioni di servizio

Chiusure notturne del tra tratto tra l'allacciamtno A1 panormanica e Aglio, verso Firenze, dalla sera di domenica 11 dicembre, per quattro notti consecutive.

Come rende noto Autostrade per l'Italia, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia e Località Aglio, verso Firenze, nelle quattro notti di domenica 11, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, con orario 21:00-6:00.

Saranno chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna e l'area di servizio "Badia Nuova ovest", con orario 20:00-6:00.

Il provvedimento si è reso necessario "al fine di consentire la prosecuzione del piano di lavori di ammodernamento delle gallerie Buttoli e Largnano, come previsto dal programma concordato con le Istituzioni locali" spiega Autostrade.