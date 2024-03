Lavori urgenti, chiuso tratto della Futa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A causa di interventi di ripristino urgenti su un attraversamento idraulico, un tratto della strada statale 65 “della Futa” è temporaneamente chiuso al traffico.

I lavori sono in corso all’altezza del km 72,500, nel comune di Loiano. Sul posto è intervenuto il personale Anas.

Viabilità

Il traffico è convogliato sulla viabilità urbana di Loiano. Per chi proviene da Bologna in direzione Firenze viene deviato al km 72,600 su via Roma, mentre in direzione opposta la deviazione è disposta al km 71,700 in via delle Piane, con divieto ai mezzi pesanti. Il restante tratto di via Marconi, potrà essere percorso fino alla Piazza Dante (km 72,500).

L'area interessata dal provvedimento è quella che va dall'intersezione con la via Roma fino all'accesso alla piazza Dante Alighieri (piazza sotto il comune). L'area di via Marconi che dall'intersezione con la via Savena porta all'intersezione con la via Roma sarà interdetta al traffico dei mezzi "pesanti" a eccezione dei veicoli che devono rifornire gli esercizi commerciali all'interno del paese.