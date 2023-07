Lavori all'ospedale Maggiore, cambia l'accesso per i donatori di sangue

Da lunedì 10 luglio, sono in corso lavori straordinari di rifacimento asfalto presso le aree interne dell'Ospedale Maggiore.

I lavori interessano anche le aree antistanti l'accesso alla nostra sede della Casa dei Donatori di Sangue, come rende noto Avis Bologna. Volontari e Donatori potrebbero avere disagi ad accedere all'ingresso A, di fronte alla rampa del garage.

Inoltre, da martedì 18 a sabato 22 luglio il tratto di strada prospiciente la sede AVIS verrà interamente chiuso per tutta la larghezza della sede stradale e non sarà percorribile in nessuno dei sensi di marcia.

Pertanto, operatori, volontari e donatori, anche con motocicli, dovranno accedere esclusivamente da via Prati di Caprara, dal parcheggio sterrato riservato ad Avis.

Il percorso consigliato