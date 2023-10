Cantiere Porrettana a Casalecchio: chiude il parcheggio, cambia la viabilità

Proseguono i lavori per la realizzazione dello Stralcio Nord della Nuova Porrettana a Casalecchio. Il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità e, dal 4 ottobre, per circa un anno, la chiusura del parcheggio di piazzale Levi-Montalcini, davanti alla Casa della Salute.

Altra possibilità di parcheggio

In contemporanea verrà aperto il nuovo parcheggio lato nord di Casa della Salute con accesso dalla strada laterale al Parco Rodari in prossimità della rotonda Biagi.

A regime, il nuovo parcheggio avrà complessivamente 70 posti auto compresi gli stalli sosta disabili. Verrà aperto in due fasi, nella prima fase, di apertura parziale, la sosta sarà gratuita, dopo l’apertura completa sarà a pagamento in analogia a quanto accadeva per il parcheggio di piazzale Levi-Montalcini.

I mezzi di soccorso che devono accedere alla Casa della Salute potranno invece continuare ad entrare da via Marconi.

Consentito anche l’accesso pedonale da via Marconi.

Parcheggi nelle vicinanze della Casa della Salute:

- per chi accede a piedi da via Marconi: parcheggio stazione Ronzani

parcheggio coperto di Galleria Ronzani (accesso da via Ragazzi della Chiusa)

parcheggio Coop - per chi accede lato rotonda Biagi: nuovo parcheggio lato nord Casa della Salute

parcheggio di fronte a ufficio postale via Porrettana

Modifiche al traffico

Nella zona di via Marconi, la viabilità subirà modifiche: