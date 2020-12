Lavori in corso in città: ecco i principali cantieri stradali in corso a Bologna

Le festività non fermano i cantieri. Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna:

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

Sulla rotatoria Verenin Grazia e viale Roma fino al 28 febbraio 2021 è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Termine previsto: 1 febbraio 2021.

Via Bruno Monterumici è interessata, fino al 31 dicembre, da un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l'esecuzione dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali.

Via Pietro Nenni, dall'incrocio con via Adolfo de Carolis a circa 50 metri dall'incrocio con via della Barca, ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia, per il tratto interessato dal cantiere di circa 250 metri, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Nel tratto di via Nenni da via de Carolis a viale Togliatti, restringimento della carreggiata stradale a una corsia e interruzione della ciclabile da via Veronese a via Borghese. Termine previsto: 31 dicembre.

Viale Gandhi, nuova fase del cantiere all'incrocio con via Marzabotto, con un restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di almeno due corsie per senso di marcia, per lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza stradale.

Termine previsto: 5 febbraio 2021.

Via Goito è chiusa all'altezza del civico 14/e, con entrata e uscita dei veicoli dal lato via delle Donzelle e modifiche della viabilità nelle strade limitrofe. La chiusura, che si è determinata in urgenza per il pericolo di caduta calcinacci, fino al 31 dicembre.

Via Francesco Zanardi, dalla tangenziale nord al civico 405, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione senso unico alternato regolato da movieri, nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Pietro Busacchi, via del Partigiano e via Olindo Guerrini hanno restringimenti della carreggiata stradale, nei tratti interessati dai lavori, per lavori di riqualificazione stradale, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 gennaio 2021.

Via Marco Emilio Lepido, nel tratto dalla rotonda Gasparini a via Persicetana, ha un restringimento della carreggiata stradale per lavori di realizzazione di un nuovo percorso ciclabile. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Murri è interessata da lavori di realizzazione di corsie ciclabili fino al 30 gennaio 2021.