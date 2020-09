San Benedetto: riaperta Via della Stazione in vista dell'avvio della scuola

A San Benedetto Val di Sambro via della Stazione ha riperto in tempo per l'avvio della scuola, dopo la ricostruzione di un viadotto. I lavori si sono conclusi sabato scorso. "Si tratta di una importante strada di collegamento tra Montefredente e Ripoli, molto usata soprattutto dai pendolari che si recano presso la stazione dei treni- spiega il sindaco Alessandro Santoni - Ci eravamo presi l'impegno di concluderli entro il 12 settembre per limitare i disagi ai pendolari (studenti compresi) e per dare la possibilità agli scuolabus di riprendere da lunedì 14, i loro percorsi in piena funzionalità lungo tutto le strade interessate, senza allungare i tempi di viaggio di bambini e ragazzi. Ce l’abbiamo fatta, e per questo devo ringraziare tutti coloro che con professionalità ci hanno lavorato per tutto il mese di agosto: tecnici comunali, professionisti privati incaricati, nonché l'impresa incaricata".

I lavori in questione riguardavano un intervento finanziato dal Comune con fondi di protezione civile, legato al cedimento della scarpata di valle e per il quale sono stati investiti 110 mila euro per consolidare e rifare il piano stradale nel tratto interessato dai cedimenti. Un secondo intervento, gestito e finanziato invece da Società Autostrade, ha visto un investimento di 185 mila euro necessari per la completa demolizione di un viadotto lungo 97 metri le cui strutture versavano in condizioni statiche molto preoccupanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

!Il lavoro, affidato alla ditta MAN.TER di San Benedetto Val di Sambro, non si è limitato alla mera demolizione e ricostruzione del viadotto - spiega una nota - La strada ricostruita infatti è più larga della precedente, agevolando quindi il transito dei veicoli. Per completare l’opera in poco più di un mese gli operai hanno lavorato anche di notte. L’amministrazione comunale segnala l’assenza di alcuni elementi di completamento prima di poter considerare definitivamente chiusi i lavori, ma se non altro la percorribilità è assicurata in sicurezza e nel rispetto dei tempi".