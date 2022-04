ATP Emilia Romagna cerca 6 creator digitali per sbarcare su Tik Tok: tutte le info

Apt Servizi Emilia-Romagna - Azienda di Promozione Turistica regionale ricerca di giovani creator italiani, dai 18 ai 35 anni, oer promuovere il territorio e abituati a parlare il linguaggio della Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2010) e della grande tribù globale di TikTok! Questo perché l’ente di promozione turistica aprirà entro l’estate il suo canale @inEmiliaRomagna - Con l’operazione “Call for Digital Creators”: in breve, l’Azienda di promozione turistica regionale vuole individuare 6 talenti, e metterli in campo a produrre contenuti originali per raccontare i mille volti dell’Emilia-Romagna.

Le candidature dovranno essere inviate entro mercoledì 20 aprile al link https://www.travelemiliaromagna.it/tiktok-opencall/

Come fare

Innanzitutto è necessario sapersi destreggiare bene con TikTok, dare libero sfogo alla creatività e inviare il proprio contenuto: è tutto quello che serve per partecipare alla “Call for Digital Creators”, appena lanciata da Apt Servizi Emilia-Romagna.

La chiamata è aperta alle giovani imprese creative per la produzione di digital stories turistiche che riempiranno di contenuti il nuovo account TikTok. Ai creativi digitali gli spunti non mancheranno: potranno puntare lo smartphone sulle bellezze artistiche, culturali, naturalistiche del territorio. Potranno raccontare il lifestyle di chi popola la Via Emilia con lo sguardo di un "local" ed esprimere l'essenza di una vacanza esperienziale in Emilia-Romagna.

Saranno individuati 6 creators che per tutto il 2022 faranno parte del team TikTok di Apt Servizi, ricevendo un compenso. Ciascuno di loro dovrà produrre 5 video da maggio a dicembre, per raccontare il territorio con gli stili, i linguaggi e i trend propri di TikTok, adattandoli - secondo la propria creatività - a uno o più prodotti turistici dell'Emilia-Romagna (Città d’Arte, Motor Valley, Wellness Valley, Food Valley, Natura e Cammini, Borghi e Castelli, Riviera).

I creator avranno piena libertà espressiva nel produrre i loro filmati: potranno decidere quale forma di creatività usare, quale format, quale animazione, quale musica. L’obiettivo è di interagire con la community internazionale per raccontare in maniera contemporanea e “leggera” l’Emilia-Romagna e le sue attrattive attraverso gli occhi, o meglio le videocamere, di potenziali turisti o anche degli stessi abitanti della regione. Al momento non esiste luogo digitale migliore di TikTok per intercettare i viaggiatori del futuro e coinvolgerli in un racconto non didascalico di una destinazione turistica multiprodotto come l’Emilia-Romagna.