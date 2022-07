Un lavoro da sogno, una famiglia e tanti viaggi. La storia di Daniela emigrata a Dubai | PODCAST

Un buon lavoro una famiglia con due figlie, viaggi. Tutto questo è riuscito a realizzare Daniela Rossi, ormai trapiantata a Dubai da 12 anni.

La sua è una storia di chi ce l'ha fatta a costruirsi un futuro come lo immaginava, anche se lontano dalla propria terra. Daniela, 46 anni, è infatti bolognese di nascita e cesenate d'adozione, e dopo aver una laurea all’Università a Ca’ Foscari di Venezia e lo studio il cinese, coglie tutte le opportunità lavorative che le arrivano. Da Milano a Melbourne, fino a Londra per poi approdare a negli Emirati Arabi.

La sua esperienza è stata raccontata nella nuova puntata del podcast "Del Mondo", dedicato a 'Donne e culture in movimento', realizzato dal Servizio informazione dell’Assemblea legislativa in collaborazione con la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

“Tutto nasce dalla mia curiosità innata”, spiega Daniela nel podcast, “e dai miei genitori che fin da quando avevo 12 anni mi hanno spronata a viaggiare all’estero”. Dopo la laurea, le opportunità di volare all'estero. L'ultimo approdo negli Emirati Arabi. “Io e mio marito ci siamo detti “proviamo”. Avevamo pensato a un’esperienza di due/quattro anni e invece siamo qui da 12 anni”.

Un sogno realizzato. Unlimited

A Dubai Daniela si reinventa e crea una sua azienda. “Sfatiamo il mito del velo” racconta, spiegando come si vive lì: “esco senza chiavi, è una città sicura sia di giorno che di notte”. Le donne saudite - e non solo- le ha intervistate in un prodotto audio da lei creato due anni fa. “Qui parlo delle donne nella loro integrità, non solo madri e professioniste, ma multitasking - senza la connotazione ansiolitica del termine - o meglio unlimited”.

Unlimited, come la vita che si prospetta per le sue figlie. “Ai miei tempi, la scelta era se iscriversi al liceo classico o allo scientifico a Cesena, ora loro dovranno scegliere in quale continente andare, in quale città vivere. Abbiamo cercato di trasmettere forti valori e radici legate alla nostra cultura ma anche dare loro le ali per affrontare il mondo così come hanno fatto i miei genitori con me”.

La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo è l’istituzione di rappresentanza sull’esperienza migratoria regionale. Oltre a promuovere incontri e iniziative sui temi dell’emigrazione, studia il fenomeno migratorio e mantiene i rapporti con le comunità all’estero. L’obiettivo è quello di tutelare e rappresentare i diritti degli emiliano-romagnoli nel mondo, ma anche mantenere vive le proprietà linguistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna. “Del Mondo” è il podcast del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In studio Francesca Mezzadri ed Ana Liza Serra.