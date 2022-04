Festa della Liberazione, Lepore: "Radici del fascismo sono profonde, ma rispondiamo con i nostri valori"

Giornata di celebrazioni per la Festa della Liberazione a Bologna come in tutta Italia. In Piazza del Nettuno si è svolta la cerimonia in ricordo delle vittime del nazifascimo: il sindaco Matteo Lepore non ha potuto partecipare data la sua positività al Covid-19, ma il primo cittadino ha comunque voluto partecipare con un suo intervento letto in piazza dallo speaker: "Un caro saluto alla cittadinanza presente oggi in Piazza, alle autorità militari e civili, alle istituzioni e ai gonfaloni delle associazioni che da sempre prendono parte a questa cerimonia, i deportati e le deportate, la comunità ebraica, i partigiani e le partigiane. Non mi è possibile essere lì con voi giacché sono in isolamento, essendo risultato positivo al Covid. Sarebbe stato il mio primo intervento per il 25 aprile, da Sindaco di Bologna. Sono ovviamente dispiaciuto di questa limitazione, ma il nostro Comune sarà comunque ottimamente rappresentato dalla nostra vicesindaca Emily Clancy. Prenderà la parola, tra gli altri, la Presidente provinciale dell'ANPI Anna Cocchi. Cara Anna, come molti sanno ti ho scritto una lettera aperta alla vigilia del 21 Aprile per comunicarti il mio pieno sostegno di Sindaco a fronte dei vergognosi attacchi subiti dall'associazione che rappresenti. Non le critiche si badi bene, quelle sono il sale della democrazia, ma gli insulti o i tentativi maldestri di chi da anni approfitta di ogni varco per infilarsi e chiedere la chiusura dell'Associazione Nazionale Partigiani. Non è quindi una novità questa, ma Bologna c'è al vostro fianco cara Anna, te lo assicuro. Bologna c'è ed scesa in piazza più volte accanto alle sorelle e fratelli ucraini da quando, 61 giorni fa, la Russia invadeva il loro paese, riaprendo ancora una volta quel pozzo senza fondo chiamato Guerra. Dal bordo di quel pozzo in molti si affacciano provando la vertigine del vuoto. Un vuoto, buio e profondo che li attrae. Attrae le masse, attrae i mezzi di comunicazione, si porta dietro la politica e le istituzioni, il fondamento stesso dell'Europa e delle nostre nazioni. La mente smette di ragionare, tutto diventa con me o contro di me e il tempo vive di un eterno presente. E' il vuoto profondo generato dai populismi e dai nazionalismi. E' il vuoto senza ritorno dell'ignoranza e del cinismo, che ha annichilito il dibattito delle idee. E' il vuoto sordo delle armi, dei mortai, delle bombe intelligenti e di un nuovo rischio nucleare. A quel vuoto, noi rispondiamo con l'impegno, con l'amore e con la vita. A quel vuoto noi rispondiamo con i valori, la storia e l'esempio di Bologna. In questi giorni abbiamo ricordato Cornelia Paselli, che quando aveva 17 anni fu testimone diretta dell'eccidio di Marzabotto. Nel settembre del 1944, Cornelia aveva 17 anni ed abitava a Gardelletta, nella vallata del Setta, con il padre Virginio, la madre Angelina, la sorella Giuseppina ed i fratelli gemelli Luigi e Maria. Tutti uccisi dalle SS. Il cancello della chiesa dove erano rifugiati venne scardinato, più di novanta persone furono spinte all’interno ed addossate alle pareti della cappella. Lei riuscì a scappare ma rimase per sempre segnata dalla visione dei suoi cari senza vita. Durante un’intervista raccolta in occasione di una delle iniziative della Scuola di Pace di Monte Sole a Cornelia è stato domandato: “Come si può andare avanti dopo aver passato un’esperienza simile? Da dove si trae la forza di continuare?” La sua risposta è rimasta sospesa nell’aria per qualche secondo, prima di entrarmi dentro: “La vita è sacra”. La vita è sacra. Voglio qui recuperare le parole che il Sindaco Renato Zangheri pronunciò prima di me alla manifestazione del 9 agosto 1974 in Piazza Maggiore, dopo la Strage dell'Italicus: "Il fascismo è il cieco odio per la libertà delle persone, per la libera competizione delle idee, per l’avanzamento dei lavoratori, che costituisce l’essenza del fascismo e che si manifesta in questo momento nelle forme più atroci del terrorismo".

Lepore: "Contro Putin, Trump e Le Pen serve un'Europa unita e democratica"

"Ma un cordone ombelicale lega i terroristi ai lividi ideologhi neonazisti - ha poi continuato Lepore - agli esponenti del regime, impuniti e ricomparsi sulla scena politica. Comune è il loro obiettivo di screditare la democrazia e ferirla a morte, comune il loro disprezzo per la vita e la dignità dell’uomo. A pochi chilometri da San Benedetto Val di Sambro c’è un paese i cui abitanti furono sterminati col ferro e col fuoco dalle belve naziste. Loro alleati e complici erano i fantocci fascisti. Le odierne alleanze e complicità non possono più a lungo restare nascoste. I figli dei carnefici di Marzabotto sono tornati a colpire con la stessa disumana ferocia". Ho voluto leggervi queste parole a poche settimane da una sentenza di primo grado. Una sentenza storica nel corso del processo ai mandati della Strage del 2 Agosto. Ottenuto solo grazie alla caparbietà dell'Associazione dei familiari delle vittime, degli avvocati di parte civile, della Procura generale e dei giudici. Abbiamo udito condanne che hanno inchiodato i depistatori, i fiancheggiatori e le trame occulte. Sono le prove che i Servizi dello Stato italiano e della P2 finanziarono e ordirono l'esplosione della bomba alla Stazione, perpetrata da esponenti del terrorismo nero. I carnefici di Marzabotto, così li aveva indicati Zangheri, sono tornati a colpire dunque, più volte. Da questa città partigiana, medaglia d’oro della Resistenza, da questa terra ricca di tradizione di lotta per la liberazione degli uomini dall’ingiustizia, noi dobbiamo riaffermare che la Costituzione è la strada necessaria per combattere il fascismo: nessun’altra può avere successo, nessuna scorciatoia è idonea e possibile, se non si vuol scendere sul terreno minato dei nemici della democrazia. Una Costituzione programmatica, non a caso. Che pone al primo posto il lavoro, la scuola, la sanità. La coesione sociale insomma. L'Assenza di ciò offre oggi benzina al consenso di chi soffia sul fuoco. Mi riferisco chiaramente ai partiti che in tutta Europa venerano da anni figure politiche pericolose come Le Pen, Bolsonaro, Trump e Vladimir Putin. Dobbiamo ribadirlo, le radici del fascismo sono ramificate e profonde. Un'Europa divisa, razzista e smontata pezzo per pezzo nelle sue istituzioni unitarie è un viatico per la violenza, l'odio e la guerra. La politica dell'odio si alimenta di un'Europa cieca e sorda. Ecco perché serve un'Europa sociale e democratica prima ancora che unita attorno al denaro, all'energia o alle armi. L'Europa deve essere la nostra patria. Dobbiamo essere partigiani per l'Europa e noi l'Europa la vogliamo giusta e la vogliamo unita. Perché è tra i ceti popolari e le periferie delle città che si gioca la partita. Dove il fascismo nuovo e organizzato promuove palestre popolari, banchi alimentari, nuovi sindacati. Tra i social frequentati dai giovanissimi, dove il fascismo tecnologico promuove l'ideologia della forza, della violenza, del corpo maschile che prevale sul femminile. Per anni la propaganda politica sovranista ha finanziato e si è fatta finanziare da tutto questo. Il 9 ottobre 2021, manifestanti no vax e militanti di estrema destra, guidati da esponenti di Forza Nuova e dal criminale Roberto Fiore assaltavano la Camera del Lavoro di Roma. Quel Roberto Fiore che oggi si trova in carcere, che io stesso ho avuto l'occasione di vedere testimoniare senza ritegno né conseguenze nel processo a Cavallini, sempre sulla Strage del 2 agosto. Cari bolognesi, noi abbiamo le nostre cicatrici. Abbiamo i nostri morti. Ce li ricorda un sacrario, questo sacrario alle vostre spalle. Creato dalla partecipazione popolare, dai sentimenti di donne e uomini che affissero autonomamente le foto dei propri cari. Sono queste le colonne della nostra democrazia. Colonne di consapevolezza. Di fronte a queste colonne, in questo 25 aprile avremo l'occasione di riaffermare insieme valori come la coesistenza pacifica, la non violenza, la democrazia, la giustizia sociale. Tra questi valori vi è indubbiamente quanto ci ricorda l'art. 3 della nostra Costituzione: "E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini". Ecco perché abbiamo invitato qui sul palco la poetessa Saida Hamouyehy, da poco diventata italiana dopo anni di ostacoli burocratici e sofferenze. Una giovane italiana che lo Stato non voleva riconoscere come tale. Sono oltre 11 mila i ragazzi e ragazze che il prossimo anno riceveranno la Cittadinanza onoraria di Bologna seguendo il principio dello Ius Soli. Questo è il contributo di Bologna, per spingere il Parlamento ad approvare una vera riforma della cittadinanza nel nostro paese. Vi ringrazio tutte e tutti per la vostra presenza qui. Viva il 25 aprile! Viva l'Italia Libera! Viva Bologna!".

Fico a Monte Sole: "Aiuti militari coraggiosi"

Contemporaneamente a Monte Sole arrivava Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: "Il 25 aprile ci ricorda che la nostra Repubblica nasce dalla Resistenza. Il nostro pensiero va agli ucraini - ha dichiarato Fico, come riportato da Ansa - che hanno perso la vita per la folle guerra della Federazione Russa. Siamo sconvolti da ciò che accade in Europa e per questo dobbiamo rinnovare con forza la volontà di essere una comunità che vuole costruire la pace. Credo che l'Italia con gli aiuti militari abbia fatto una scelta importante e coraggiosa, perché il 24 febbraio è cambiato il mondo e la risposta dell'Europa poteva essere divisa, invece è stata unita e questo è l'importante".