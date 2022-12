Poesia nei reparti a Natale: "Alleggeriamo con un'emozione la lontananza dai parenti"

Portare un poco di compagnia, conforto e anche cultura, per alleggerire il carico di dover stare lontano dai parenti, sotto Natale, costretti in reparto ospedaliero per le cure. E' lo scopo dietro all'iniziativa di Poesie in corsia, progetto realizzato in tandem tra Ausl di Bologna e il circolo aziendale Ravone. un'iniziativa partita quasi per caso, ma dietro proprio l'impulso di una paziente, che ha chiesto di fare entrare la poesia dentro le corsie di degenza.

Oggi 25 dicembre l'associazione presieduta da Cristina Pirazzini ha portato in corsia, presso il reparto di Medicina dell'ala lunga del nono piano, la poetessa Beatrice Zerbini. Giovedì era stata la volta di Maria Luisa Vezzali, mentre Sabrina Giarratana darà il suo contributo mercoledì 28 dicembre dalle 16:30 presso l'atrio antistante il reparto di Pediatria del 6° piano.

Per dare la propria disponibilità a partecipare al progetto è possibile scrivere un’email a circolo.ravone@ausl.bologna.it inserendo nell’oggetto “Poesie in corsia”.

È in via di sottoscrizione il Patto di collaborazione tra il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune e Azienda USL Bologna, che permetterà l’avvio di diversi progetti e servizi per portare sempre più libri, letture e i servizi delle biblioteche di Bologna nelle strutture ospedaliere.