Light Minded presenta Felsina, doppia compilation di musica elettronica d'avanguardia

Felsina è un tributo a Bologna nella sua veste più sperimentale e underground. Racconta di un percorso fatto di ricerca, scouting, passione e innovazione all'interno del panorama della musica elettronica, in città e altrove. Con tracce selezionate e mixate direttamente dal founder della label Switch Music Recordings, Roberto Affuso (in arte Light Minded) Felsina vuole celebrare le circa 30 release pubblicate a partire dalla fondazione dell'etichetta avvenuta nel 2016. Questo “best of” è suddiviso in due dischi: "Night-Shift" per celebrare l’energia della scena Clubbing musicalmente più esigente, e "Open-Minded", per orecchie più raffinate e attente alla musica elettronica di qualità orientata all'ascolto. Una massiccia raccolta di oltre 50 brani, tra cui inediti, riedizioni e rivisitazioni che vedono il coinvolgimenti di numerosi artisti che si aggiungono alle personali produzioni di Light Minded. Una perfetta combinazione di elementi Techno, Ambient, Intelligent Dance Music, Industrial, Indietronica, e Berlin School. La natura sperimentale di Light Minded e della sua etichetta plasma con grande accuratezza questa magnifica collezione. Data di uscita: 21 Ottobre 2022 Selected and Mixed by Light Minded. Mastering at Switch Music Studio, Bologna. Preview (mixed version - private URLs): Night-Shift: https://bit.ly/3AKupJC Open-Minded: https://bit.ly/3AJ8VwG Tracklists: OPEN-MINDED Light Minded - Electron (Ambient re-work) | Sacrobosco - 1987 | B.kr. - Seed Blossom Seed | Kana - Dusty | Munchies on Flowers - White Rabbit of Calypso | Light Minded - Dub-Core (Main mix) | Light Minded - Week #3 | Torakiki feat. Giulia Olivari - O.A.U. (Light Minded Remix) | Kkempes - Shapeshifter | Spong-X - The Long Way Home | Light Minded - Velvet | Light Minded - Circuit Banding | Gino Di Fazio - Incoscienza Siderale Alterata | Halfcastle - A Primitive Law | Light Minded - Half-Pi | Light Minded - Inner Path | Light Minded - Future Dub | Sacrobosco - Neon Sunshine | Light Minded - Rolling&Tubing | Light Minded - Processing | Light Minded - Interval NIGHT-SHIFT Kana - Frammento | Vardae - Il Murrain | Light Minded - Fast-Forward | Discinesia - Alibi Terzo | Light Minded - Electron (Plaster remix) | Joseph DL - Pyramid | Light Minded - Impedance | Light Minded - Impedance (Giulio Maresca remix) | Bmbmnd - Varhelst Stormen Tar Mig (Light Minded Dark Alley Remix) | Sacrobosco - Avalanche | Francesco Resta - Not Avenger (Light Minded remix) | Eva Benfenati - Intro (Light Minded remix) | Light Minded - Electron | Tullia Benedicta - Femdom | Joseph DL - Covidoff | Light Minded - Retrofuturo | Light Minded - Reboot | Discinesia - Alibi Primo | Blacksun - La Ruota | Light Minded - Tarbela | Light Minded - Week #1 | Light Minded - Bomb’s Lake | Blacksun - Autosuggestione | Minus - Collettivo d'improvvisazione, Daniele Carcassi & Giovanni Onorato - No Silence (Take 2) | DVKA - Black Marble | Kana - Stack in the Loop Biografia: Light Minded è un DJ, produttore, proprietario dell’etichetta discografica Switch Music Recordings e appassionato di computer technology. Studiando tecnologia applicata alla musica, Light Minded si è distinto nella scena grazie al suo interesse per la modernizzazione senza mai allontanarsi dal passato e fondendo l’innovazione tecnologica con le tradizionali Drum Machine ed i Sintetizzatori Vintage. Dj musicista già a partire dagli anni ’90, nel 2009 diventa direttore artistico della Switch, collettivo bolognese specializzato in musica elettronica, e poi fonda la Switch Music Recordings, un’etichetta discografica che spazia dalla Deep Techno all’elettronica più d’avanguardia. I suoi live & DJ set hanno supportato artisti come Terence Fixmer, Octave-One, Ellen Allien, Adam Beyer,Perc, Maceo Plex e molti altri. Oltre che nei club, ha suonato in diversi contesti, anche assieme a musicisti, performers ed visual artist, con i quali ha creato show originali che spaziano dall’Elettronica all’IDM, dall’Ambient alla Glitch, fino alla Contemporary Classic.