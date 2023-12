PM10 sempre sopra i limiti, scattano ancora le misure anti-smog

Limitazioni emergenziali dopo le rilevazioni Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che indicano il superamento del valore limite giornaliero di PM 10 per tre giorni consecutivi a partire da quello di controllo.

Le misure anti-smog sono in vigore martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. L'ultimo stop risale a pochi giorni fa, martedì 12 e mercoledì 13 dicembre.

Cosa comportano

- lo stop dalle 8.30 alle 18.30 anche dei diesel euro 5 e precedenti, oltre ai veicoli a benzina euro 2 e precedenti, gpl/benzina e metano/benzina euro 1 e precedenti, ciclomotori e motocicli euro 1 e precedenti

- divieto di sosta e fermata con il motore acceso per tutti i veicoli

- divieto di tutte le combustioni all’aperto come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017

- stop agli impianti a biomassa per uso domestico inferiori alle 4 stelle in presenza di impianto alternativo

- obbligo di abbassamento del riscaldamento fino a di 19° C nelle case e 17° C nei luoghi di attività produttive e artigianali (fanno eccezione le scuole, gli ospedali, le case di cura, e usi assimilabili, nonché gli edifici in cui il - riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva)

divieto di spandimento liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili

È inoltre disponibile l’app Che Aria è, sviluppata dalla Fondazione Innovazione Urbana, per avere un’informazione semplice e costante sullo stato della qualità dell’aria, ricevere suggerimenti e consigli sui comportamenti corretti che riducano l’impatto dell’inquinamento atmosferico e i rischi per la salute.

Dove

In tutti i Comuni di pianura e nei Comuni Pair

Per informare i cittadini la Città metropolitana ha attivato il servizio gratuito di alert sms o mail.