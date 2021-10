Sotto le Torri aprono nuove attività: tra inaugurazioni e ristrutturazioni dm e Conad pensano al futuro

Nonostante la crisi dovuta dal Covid, a Bologna continuano ad aprire attività e locali. Da qualche giorno, infatti, ha inaugurato una nuova sede dm, la catena europea specializzata in prodotti di bellezza e benessere, che in via Oberdan 24, in pieno centro storico, ha aperto nuovo punto vendita: si tratta del sessantunesimo in Italia e il terzo della città, con sei nuovi collaboratori assunti per l’apertura. “Con l’apertura del terzo punto vendita in città, confermiamo il nostro interesse per Bologna dove inauguriamo un punto vendita a meno di un anno dall’ultimo taglio del nastro” – afferma Hubert Krabichler, CEO di dm Italia. “Fin dalla prima apertura, i bolognesi hanno risposto positivamente alla nostra offerta e hanno compreso la nostra unicità, apprezzando in modo particolare l’ampio assortimento di prodotti vegani, senza glutine e senza lattosio”.

Non da meno la Conad, che in via De Nicola ha riaperto il Conad City dopo una ristrutturazione, con un’offerta ancora più completa, all’interno di una struttura potenziata e rinnovata. Una vasta gamma di prodotti all’interno di un punto vendita che, tra le principali novità, dispone di un sistema innovativo in termini di sostenibilità ambientale“Il rinnovato punto vendita vuole garantire ai clienti una spesa ancora più moderna e completa. L’obiettivo è quello di offrire alla nostra clientela uno spazio confortevole nel rispetto della sostenibilità ambientale - sottolineano i soci Conad Nord Ovest, Antonio e Davide Fiumi – La ristrutturazione del supermercato ci permette di valorizzare l’esperienza di spesa dei nostri clienti e di garantire un servizio più efficiente nel rispetto della qualità e della convenienza che da sempre ci contraddistinguono.”