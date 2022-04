Le location originali per matrimoni tra Bologna e provincia

Dove fare un matrimonio unico e originale? Quale location scegliere per il giorno del fatidico 'si'? Tra Bologna e provincia c'è l'imbarazzo della scelta, ma alcune location sono veramente particolari! Scopriamole insieme!

Partiamo dal classico Palazzo Gnudi a Bologna è la location perfetta per un matrimonio in grande stile, con eleganti e lussuoi spazi capace di dare un tocco unico al vostro matrimonio: dimora storica del XVI secolo vi offre degli ambienti davvero prestigiosi, come il Salone degli Specchi, dotato di ampie finestre. In provincia c'è il Palazzo delle Bisce a Molinella è la location perfetta per chi cerca un matrimonio elegante, tra arte e storia. Unica nel suo genere, questa struttura è il risultato del recepero di un palazzo del 1400 e ospita l'atelier di pittura di un artista, che ha saputo ridare vita agli spazi studiando in ogni dettaglio interno ed esterno. Offre diversi spazi all'aperto, oltre a un laghetto, piscina e la Torre. Proseguiamo consigliando a chi ama la natura, le colline e un ambiente più rustico, ma comunque elegante, la Tenuta Bonzara a Monte San Pietro: circondata dai suoi vigneti, è la location perfetta per matrimoni. Offre un'ampia sala, un giardino, la barricaia dove è possibile allestire l'aperitivo o il taglio della torta e un bellissima terazza panoramica su cui brindare. Non da meno l'Agriturismo Mongiorgi "I Salici" ad Anzola dell'Emilia: un luogo dove la tranquillità si sposa con la campagna emiliana. Realizzato in un'antica stalla dell'800, per chi ama i casolari della terra emiliano romagnola è il luogo perfetto dove festeggiare, grazie a un'atmosfera calda e intima. Segue il Borgo di Minerva a Minerbio, location che ha un panoramico giardino con piante, alberti secolari e piante rampicanti, dove classe ed elaganza la fanno da padroni. La Gaiana a Castel San Pietro è un'altra location particolare immersa nel verde con laghetti e ruscelli nel verde, offre per il ricevimento un'ampia sala con vetrate molto particolari. Concludiamo con Il Castellazzo a Monteveglio: luogo ideale per celebrare cerimonie indimenticabili, grazie ad ambienti e panorami mozzafiato, con la possibilità di sfruttare anche gli ampi spazi all'aperto.