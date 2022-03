Lotteria degli scontrini: vinti 100mila euro nel bolognese

La fortuna bacia ancora la provincia di Bologna, con la lotteria degli scontrini che premia con 100mila euro. Da quanto si apprende l’estrazione mensile è stata vinta grazie all’acquisto di generi alimentari in un esercizio della piccola distribuzione, da una pensionata che vive nel bolognesee che ha pensato di accantonare la somma per le necessità della famiglia.

Come riporta una nota dell' Ufficio dei Monopoli per l’Emilia Romagna, la signora si è recata nei giorni scorsi nella sede regionale per reclamare la vincita. I funzionari incaricati hanno provveduto a identificarla e ad attivare la procedura per l’accredito della vincita sul conto corrente della fortunata, che avverrà entro novanta giorni dalla richiesta.

La lotteria degli scontrini ha premiato anche l’esercente commerciale che ha emesso lo scontrino abbinato al biglietto virtuale risultato vincente e che riscuoterà un premio in denaro, pari al 30% del valore della vincita.