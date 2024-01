Lotteria Italia, 140mila euro vinti nel Bolognese: ecco dove

Si è tenuta anche quest'anno la Lotteria Italia. E se mentre l'anno scorso la protagonista assoluta era stata l'Emilia Romagna e proprio a Bologna era stato venduto il biglietto vincente da 5 milioni di euro, quest'anno fa festa la Lombardia, dove sono stati vinti in totale 8 milioni e mezzo di euro tra il primo premio da 5 milioni (a Milano il biglietto F 306831), il terzo da due (ad Albuzzano nel Pavese, I 191375) e il quarto da 1,5 (a Roncadelle in provincia di Brescia, C 410438).

Le vincite nel Bolognese

I bolognesi si consolano con 7 tagliandi di terza categoria, vincitori ciascuno di 20mila euro per un totale quindi di 140mila euro vinti tra capoluogo e provincia:

L 472099 BOLOGNA (BO)

B 497332 BOLOGNA (BO)

N 467822 CASALECCHIO DI RENO (BO)

D 264895 BOLOGNA (BO)

D 480838 BOLOGNA (BO)

C 342387 ZOLA PREDOSA (BO)

I 288394 BOLOGNA (BO)

Le altre estrazioni

Il secondo premio da 2,5 milioni va a Campagna, in provincia di Salerno, con il tagliando M 382938. L’ultima vincita, pari a un milione, andrà nelle casse del possessore del biglietto N 454262, venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini.

Come riscuotere il premio

Va fatto entro sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti. I vincitori devono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.