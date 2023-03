Doppietta al Lotto in Emilia Romagna: come riporta Agipronews, a Medicina, in provincia di Bologna, sono stati vinti 14.100 euro, mentre a Cavezzo, in provincia di Modena, vanno 12.975 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 228 milioni da inizio anno.