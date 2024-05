"Luci a San Luca", lungo il portico Unesco: cambia la viabilità

Dal 5 al 9 giugno dalle 21.30 alle 5 via di San Luca sarà chiusa al traffico, dal provvedimento sono esclusi i residenti.

È in programma infatti l'evento "Luci a San Luca", che torna per la seconda edizione de Bologna Portici Festival. Patron dell'iniziativa ancora Cesare Cremonini e il Comune di Bologna che si affidano al land-light artist tedesco Philipp Frank che darà vita a oltre 300 archi, illuminandoli.

Via di San Luca verrà chiusa anche lunedì 3 giugno dalle 21.30 alle 24.

I residenti del tratto di via San Luca da via Porrettana al civico 21 dovranno accedere e uscire da via Porrettana.

I residenti del tratto di via San Luca da Largo Nasalli Rocca al civico 27 dovranno accedere e uscire da Largo Nasalli Rocca.

In questi giorni, fino al 2 giugno, via di San Luca sarà a senso unico alternato in corrispondenza dei lavori di allestimento della manifestazione